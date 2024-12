Bove sta meglio, fa festa anche l’Empoli

La partita era quasi un pretesto, ma si è giocata perché lo voleva lui, Edoardo Bove. L’ha detto di persona ai compagni di squadra che lo sono andati a trovare all’ospedale Careggi, dopo il malore di domenica al 17’ della partita di campionato contro l’Inter. Quella partita si completerà probabilmente in febbraio, la gara di ieri sera invece ha portato ai quarti di finale della Coppa Italia l’Empoli, ma è chiaro che la sfida più importante è quella che Edoardo Bove dovrà giocare da qui a un domani ancora tutto da definire nei tempi. Ieri sera l’ha guardata dal letto dell’ospedale (non più nel reparto di terapia intensiva, però), il tempo e gli esami e i medici diranno se il giovanissimo talento viola ha davanti un futuro da protagonista come è stato il suo passato fino al 16’ della gara di domenica, o da spettatore come ieri.

Non è questo il momento per rendere scuro il cielo, intanto ieri sera la Fiorentina ha esaudito il desiderio del ragazzo presentandosi senza segni particolari, senza magliette celebrative. Ci hanno pensato il tabellone elettronico, con la scritta ’Torna presto Edo, ti vogliamo bene’, e i cartelli dei piccoli fans tutti dedicati a Bove. E soprattutto l’ironia dei tifosi toscani, che hanno allestito una coreografia con il numero 4 ed esposto striscioni: "Non volevi la maglia, eccoti lo striscione" (nella foto in basso), e ancora "Edo ti aspettiamo" col disegno di un cuore, esposto a centrocampo prima della gara insieme alla squadra. La Curva Fiesole ha anche aperto una raccolta fondi per l’acquisto di defibrillatori per impianti sportivi. Quello che al Franchi c’era e che ha salvato la vita ad Edoardo.

Edo che da ieri non è più in terapia intensiva: "Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi le cose vanno meglio. È passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore", ha detto prima della gara il dg viola Alessandro Ferrari.

Durante la gara, invece, Moise Kean ha mostrato quattro dita (foto in alto) come il numero di Bove quando ha pareggiato la rete iniziale di Ekong. Ai rigori l’ha spuntata l’Empoli però. In Coppa Italia stasera Lazio-Napoli alle 21. Alle 19 su Dazn in chiaro invece il sorteggio del mondiale per club a 32 squadre con Inter e Juventus che conosceranno i loro gironi.

d.r.