Brasile, cambio di guida tecnica? Dorival Junior vicinissimo all'esonero

Roma, 28 marzo 2023 – La sconfitta contro l'Argentina rischia di lasciare degli strascichi pesanti in casa Brasile. Dopo un prepartita infuocato, con Raphinha che diceva di essere convinto di sconfiggere l'Albiceleste, è stata la nazionale di Scaloni ad avere la meglio con un rotondo 4-1 che ha messo a nudo tutte le lacune del Brasile di Dorival Junior. Dopo il 2-0 firmato Julian Alvarez e Enzo Fernandez, la Seleçao ha dimezzato le distanze con Matheus Cunha al 26', ma al 37' Mac Allister ha riportato i suoi in vantaggio di due reti, e al 71' Giuliano Simeone ha segnato la rete del 4-1 definitivo, regalando una vittoria importante non solo per quanto riguarda la classifica, ma soprattutto per il morale dell'Argentina. La sfida tra queste due nazionali è un vero e proprio “clasico” del calcio, perciò quello che accade all'interno dei 90 minuti nei quali queste squadre si sfidano può essere determinante per il futuro. È quello che è successo a Dorival Junior, ct della Seleçao a un passo dall'esonero. Il 4-1 rimediato contro i rivali storici ha fatto storcere il naso ai vertici della Federazione brasiliana, che ora stanno valutando un cambio di guida. Il Brasile si trova al quarto posto nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2026, alle spalle di Uruguay, Ecuador e, appunto, Argentina. I punti che separano l'Albiceleste da Vinicius e compagni sono dieci, troppi per chiudere un occhio e far finta di nulla. Per questo, Dorival Junior è mai come prima sulla graticola, con la CBF che sarebbe vicinissima a sollevare dall'incarico il ct. I possibili sostituti sarebbero Jorge Jesus (allenatore dell'Al-Hilal), Abel Ferreira (mister del Palmeiras) e Filipe Luis, che siede sulla panchina del Flamengo. Nei mesi scorsi si era parlato anche di Carlo Ancelotti come possibile guida tecnica della nazionale verdeoro, ma per ora l'allenatore italiano ha occhi soltanto sul Real Madrid. L'ex giocatore Ronaldo (candidato alla presenza della Federazione brasiliana) avrebbe come obiettivo quello di portare proprio il mister dei blancos sulla panchina del Brasile, ma per ora arrivano solo smentite dal lato del tecnico italiano. Lo stesso Ancelotti ha ammesso in conferenza stampa di non aver ricevuto nessuna chiamata dal Brasile, evidenziando come abbia un contratto con il Real Madrid fino al 2026. Qualcosa potrebbe cambiare al termine della stagione, ma tanto dipenderà anche da Xabi Alonso, che ora siede sulla panchina del Bayer Leverkusen, ma che è un profilo molto gradito alla dirigenza dei blancos qualora si separassero da Ancelotti.