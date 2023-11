Telenovela panchina del Brescia: è (quasi) fatta per Rolando Maran

Brescia, 13 nomebre 2023 – Fino a quando le necessarie ufficializzazioni non definiranno la situazione senza ulteriori, possibili dubbi è utile conservare un po’ di prudenza, ma, nuovi colpi di scena a parte, Rolando Maran è in procinto di diventare il nuovo allenatore del Brescia.

Un’esperienza che per il sessantenne tecnico trentino non rappresenta una novità assoluta, visto che ha già guidato le Rondinelle nella stagione 2005/2006, venendo esonerato dall’allora presidente Gino Corioni prima della fine del Campionato cadetto per lasciare spazio a Zdenek Zeman che, però, non riuscì a centrare l’accesso ai play off. Storia passata, comunque, mentre il presente parla della necessità di definire (o meglio di ufficializzare) gli ultimi passaggi per il ritorno in biancazzurro. A tal proposito mister Maran nelle prossime ore deve sciogliere il rapporto con il Pisa e dopo sarà libero di firmare con il Brescia che potrà annunciare il nome del nuovo tecnico che mercoledì 15, alla ripresa degli allenamenti, sarà a Torbole per guidare Cistana e compagni.

Nel frattempo il presidente Massimo Cellino, dopo i vari profili esaminati in queste frenetiche giornate, si sarebbe deciso a puntare sull’ex allenatore di squadre come, tra le altre, Triestina, Vicenza, Catania e Chievo e Cagliari, dove ha ottenuto le maggiori soddisfazioni, mentre le ultime due esperienze con il Genoa nel 2020 e con il Pisa lo scorso anno si sono concluse anzitempo con l’esonero.

Tutto dovrebbe essere a posto pure su una questione sempre importante come quella economica, tanto che l’impressione è che Maran sia pronto a firmare un contratto che lo legherà al Brescia fino al 30 giugno 2025 così da dare continuità al suo lavoro e preparare la sua nuova sfida (assai impegnativa) su una fertile base di fiducia. Non rimane dunque che lasciare la parola alle prossime ore, che avranno il compito di “mettere il tutto nero su bianco”, evitando, magari di ripetere le situazioni che si sono venute a creare con Stefano Vecchi o con Cristiano Lucarelli che, in momenti diversi, sono stati quasi collocati sulla panchina biancazzurra salvo poi venire estromessi dalla corsa verso il “sempre caldo incarico” bresciano. Adesso al centro dell’attenzione c’è solo Rolando Maran, la strada verso l’incarico di allenatore delle Rondinelle pare spianata. L’importante è che possa durare nel tempo…