Anche Moncini a parte. Brescia, c’è il Frosinone. Borrelli tenta il recupero

Il Brescia oggi riprenderà gli allenamenti per dare il via alla settimana tipo che condurrà le Rondinelle all’attesa sfida di sabato 14 (fischio d’inizio alle 15), quando al “Rigamonti” arriverà un’accreditata pretendente alla lotta per la promozione come il Frosinone. In attesa di vedere le indicazioni dei prossimi giorni, Besaggio è rientrato in gruppo, mentre Moncini e Borrelli continuano a lavorare a parte. Salvo decisi miglioramenti al momento difficili da prevedere, l’impressione è che nessuno dei due attaccanti potrà essere a disposizione di Maran per la sfida con i ciociari, anche se Borrelli, ex di turno, è deciso a fare tutto il possibile per non mancare al match con i gialloazzurri. L’intenzione in casa biancazzurra è quella di non esporre le due punte titolari al pericolo di possibili ricadute, giocheranno solo se in grado di offrire le massime garanzie. Il tutto per una situazione che obbliga ancora una volta il tecnico bresciano a “ridisegnare” il reparto avanzato, tema quest’ultimo che è stato il “nodo” principale degli ultimi giorni di lavoro delle Rondinelle.

Nella vittoriosa trasferta a Bolzano ha offerto una buona prova Juric, ma l’attaccante croato, classe 2002, è solo ai primi approcci con il calcio italiano e deve ancora crescere per completare il processo di adattamento. In avanti il Brescia può sempre contare sull’estro e sul buon rapporto con il gol di Bianchi, che, dopo essere rimasto in biancazzurro, chiede più spazio. Nell’ultimo periodo, però, si sta facendo avanti il giovane Nuamah, che il 31 dicembre compirà 19 anni e nel quale la società del presidente Cellino ripone grande fiducia. Nato a Brescia, Nuamah ha completato la trafila nel settore giovanile delle Rondinelle e, dopo essere partito come centrocampista, ha avanzato il suo raggio d’azione in campo sino a venire considerato un attaccante a tutti gli effetti. Toccherà a mister Maran definire nei lo schieramento d’attacco da opporre al Frosinone, primo “esame di maturità” per il Brescia che poi nel giro di un mese sfiderà Pisa, Cremonese, Mantova e Sassuolo. Luca Marinoni