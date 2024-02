Brescia ad Ascoli per un esame di maturità. Probabili formazioni

Il turno infrasettimanale chiama il Brescia a tornare subito in campo a poche ore dal combattuto pareggio con la Reggiana. Domani alle 18.15, infatti, la squadra di Maran (che farà il suo ritorno in panchina dopo il turno di squalifica osservato con gli emiliani) sarà chiamata a rendere visita ad un Ascoli in piena lotta per non retrocedere, ricaricato dalla fondamentale vittoria conquistata nel duello diretto di sabato con la FeralpiSalò.

Al “Del Duca” le Rondinelle, che ritroveranno gli ex Viviano e Rodriguez, si presentano ancora una volta con qualche assenza di troppo ed un gruppo assai ristretto.

Dopo il brutto colpo subìto con gli emiliani da Andrenacci, che non partirà per le Marche, la questione al centro dell’attenzione in casa biancazzurra riguarda la porta, che sarà difesa da Avella, il terzo estremo difensore, viste le contemporanee assenze di Lezzerini e dello stesso Andrenacci.

Il tecnico bresciano dovrà però fare i conti anche con il perdurare dell’assenza di Cistana, mentre rimangono da verificare le condizioni di Borrelli, che con i granata di Nesta è tornato ad accomodarsi in panchina, ma non è certo al meglio della condizione.

La necessità di dover fare i conti con la seconda partita in poche ore (senza dimenticare che sabato arriverà al “Rigamonti” il quotato Palermo) potrebbe indurre mister Maran ad operare qualche variazione di formazione, anche se i giocatori a sua disposizione in questo momento non concedono certo la possibilità di particolari avvicendamenti.

Tra gli aspetti da tenere in stretta considerazione c’è poi la consapevolezza dei marchigiani di giocarsi punti fondamentali per cercare di uscire dalla zona calda della classifica ed avvicinare quella salvezza diretta che ora dista quattro lunghezze.

Un intento che il Brescia dovrà cercare di vanificare in tutti i modi, dato che, anche se al momento le Rondinelle hanno un vantaggio di otto punti sui playout, non possono certo ritenersi al sicuro. Proprio per questo tornare con un risultato positivo da Ascoli può rivelarsi di assoluta importanza per la squadra di Maran che può offrire segnali importanti per mettere in cassaforte il primo, fondamentale obiettivo della stagione (si legga salvezza) e cominciare a pensare, magari, con la giusta convinzione alla possibilità di inserirsi in pianta stabile in zona playoff.

Probabili formazioni

Ascoli (3-5-2): Viviano; Mantovani (Botteghin), Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Masini (Bayeye/Milanese), Valzania (Caligara), Di Tacchio, Zedalka (Celia); Mendes, Rodriguez. All: Fabrizio Castori. Brescia (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti (Mangraviti), Jallow (Huard); Bisoli, Paghera (Van De Looi), Bertagnoli (Besaggio); Bjarnason (Galazzi), Olzer (Bianchi); Moncini (Borrelli). All: Rolando Maran,

Dove vederla in Tv

La partita si giocherà domani, martedì 27 febbraio, alle 18.15, allo Stadio Del Duca di Ascoli e sarà visibile su Sky e Dazn.