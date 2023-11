Brescia-Bari al Rigamonti: le Rondinelle vogliono riprende il volo. Probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver perso la sua imbattibilità stagionale nel recupero di martedì sera con il Modena, il Brescia domenica (fischio d’inizio alle 16.15) torna sul terreno del “Rigamonti” per affrontare una partita che si è fatta molto delicata.

In effetti le Rondinelle dovranno ospitare un cliente ostico come il Bari, che non solo evoca l’inizio di tutte le difficoltà che hanno travagliato (a dir poco) la scorsa stagione, ma si presenta a questo confronto obbligato a vincere per uscire da una situazione ben diversa rispetto alle aspettative della vigilia, che ha portato sulla panchina dei pugliesi l’ex biancazzurro Marino. Le motivazioni e lo stesso potenziale tecnico dei biancorossi, però, non devono condizionare più di tanto la prova che la formazione di mister Gastaldello è chiamata a disputare dopo l’inopinata scivolata interna con i gialloblù emiliani.

Nell’occasione, in effetti, oltre a disputare una prestazione in generale sotto tono, Bisoli e compagni hanno fatto intravedere qualche timore di troppo che non è piaciuto sia ai tifosi bresciani che, a quanto si è potuto notare, allo stesso presidente Cellino, secondo il quale con il giusto coraggio questo gruppo potrebbe ottenere sicuramente risultati positivi. Nelle ultime ore sembra che sia balzato al centro dell’attenzione generale proprio questo aspetto, che Gastaldello ed i suoi dovranno cancellare contro una rivale da prendere con le molle come i pugliesi. Un organico di indubbia caratura nel quale, accanto agli ex Di Cesare e Benali (acciaccato e che quindi con tutta probabilità salterà il ritorno al “Rigamonti”), spiccano elementi di assoluto rilievo come Aramu e Diaw, ma anche i vari Sibilli, Bellomo, Vicari, Nasti e compagnia bella meritano la massima “attenzione”. Per quel che riguarda le formazioni, mentre Marino deve definire soprattutto alcuni ballottaggi in avanti, sul fronte bresciano mister Gastaldello, che deve rinunciare ancora una volta a Cistana, proseguirà con la difesa a tre con Fares che dovrebbe tornare sulla fascia sinistra e Bjarnason che pare in vantaggio su Olzer per giocare tra il centrocampo e dietro le punte (che dovrebbero essere Moncini e Bianchi). Al di là dei singoli interpreti, però, quello che il Brescia può e deve fare vedere ai suoi tifosi è innanzitutto una gara tutta grinta e coraggio, la strada giusta che può consentire alle Rondinelle di riprendere subito a volare e dimostrare anche con il temibile Bari che la caduta con il Modena è stata un semplice episodio isolato. Probabili formazioni: Brescia (3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Paghera, Fares (Huard); Bjarnason (Olzer); Moncini, Bianchi. All: Gastaldello. Bari (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Koutsoupias, Maiello (Benali), Acampora; Aramu (Bellomo), Sibilli, Diaw (Nasti). All: Marino.

La gara si giocherà domani, domenica 29 ottobre, alle ore 16.15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.