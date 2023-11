Brescia, altro ribaltone. Gastaldello è al capolinea

Daniele Gastaldello non è più l’allenatore del Brescia e Stefano Vecchi può essere considerato il suo successore in pectore. Questo, in estrema sintesi, può essere considerato il riassunto della "caldissima" giornata vissuta in casa delle Rondinelle dopo la quarta sconfitta consecutiva patita a Palermo.

Un ko che è costato la panchina all’ex difensore, che era già finito nell’obiettivo del presidente Massimo Cellino dopo la frenata che ha spento gli entusiasmi per il buon inizio di Campionato della formazione biancazzurra. Dopo una notte di riflessione, il massimo dirigente del Brescia ha maturato la decisione di far venir meno definitivamente la sua fiducia a Gastaldello e di cominciare la ricerca di nuovi candidati.

Un vero e proprio casting, che è durato per l’intera giornata e che a metà pomeriggio ha proiettato in pole-position con decisione Stefano Vecchi. È proprio l’ex tecnico della FeralpiSalò, che per il nuovo regolamento ha tempo fino al 20 dicembre per accasarsi ad una nuova squadra, il prescelto del presidente Massimo Cellino. Per la precisione, il percorso destinato a condurre il tecnico bergamasco sulla panchina bresciana non è ancora del tutto in discesa, visto che Vecchi è ancora sotto contratto con la società del presidente Giuseppe Pasini. In ogni caso il passaggio del tecnico alla corte di Cellino pare cosa ormai inevitabile, tanto che in molti parlano già di contratto con le Rondinelle fino al giugno 2025 (proprio la durata del rapporto in essere con la FeralpiSalò).

Vista l’imminente sfida con la Cremonese, che arriverà al "Rigamonti" domenica, a questo punto è in atto una serrata corsa contro il tempo per permettere allo stesso Vecchi di sedere già sulla panchina di quella che diventerà la sua nuova squadra.

Nel caso in cui i tempi burocratici rendessero impossibile questo immediato passaggio delle consegne, nel derby con i grigiorossi toccherà all’allenatore della Primavera, Luca Belinghieri, guidare le Rondinelle in questa gara che deve segnare una precisa inversione di tendenza per le Rondinelle.