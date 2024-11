Brescia, arriva il Bari: Maran con il dubbio del modulo

Brescia, 29 novembre 2024 – Quella che andrà in onda sabato 30 novembre (alle ore 15) al “Rigamonti” fra Brescia e Bari è stata definita, non a caso, sfida playoff. Vista l’importanza della posta in palio, le Rondinelle sono decise a dare fondo alle proprie risorse per tornare a conquistare quella vittoria casalinga che manca dal derby con la Cremonese dello scorso 30 settembre.

Dopo due mesi esatti, dunque, la squadra di Maran vuole tornare a riassaporare la gioia del successo interno, ma per riuscire a realizzare questo intento, oltre a doversi guardare dalla forza degli emergenti galletti (intenzionati, dal canto loro, a prolungare la serie positiva che li sta riportando in alto), dovrà fare i conti ancora una volta con un’infermeria che rimane sempre piuttosto affollata e con le condizioni precarie di diversi giocatori.

In questo senso, anche se la speranza in casa bresciana è che le ultime ore di vigilia possano regalare qualche sorpresa, le certezze sono che Verreth, Calvani e Fogliata non saranno della partita.

Pur in condizioni ancora non perfette, saranno comunque a disposizione Bjarnason, Borrelli e Bisoli, che dovrebbero partire dalla panchina. Tre elementi più che importanti per le Rondinelle, che in settimana hanno dovuto fare i conti con i rispettivi acciacchi, ma che, proprio in extremis, sono riusciti a rientrare in gruppo. Spetterà al tecnico biancazzurro gestirne al meglio l’utilizzo e il minutaggio che è nelle loro gambe.

Mister Maran, che ha ribadito a più riprese l’invito ai suoi giocatori non solo di affrontare il Bari con attenzione e determinazione dal primo all’ultimo istante della partita, ma di scendere in campo con la gioia che può raggiungere risultati importanti, dal canto suo, se da una parte ritrova l’assetto consueto del pacchetto arretrato, dall’altra si trova costretto a ridisegnare centrocampo e attacco. Per quel che riguarda il reparto centrale il primo terzetto nelle ipotesi della vigilia è quello composto da Bertagnoli, Besaggio e Paghera, che dovrebbe prendere in mano la regia delle Rondinelle, ma spera di poter partire titolare anche Bjarnason. Sicuramente più complicata la situazione della vigilia sulla trequarti e in attacco. In estrema sintesi, mister Maran deve decidere se schierare due punte e un giocatore a sostegno oppure due trequartisti ed un unico attaccante avanzato.

In base alle riflessioni del tecnico bresciano ci sono almeno sei candidati che si contendono tre maglie, anche se, al di là dei singoli interpreti, le Rondinelle dovranno dare fondo alle loro energie per dimostrare di saper volare più in alto dei galletti.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bertagnoli, Paghera, Besaggio; Galazzi (Bianchi/Olzer); Moncini, Juric. All: Maran. Bari (3-4-1-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Sibilli; Falletti, Novakovich. All: Longo. La partita si giocherà sabato 30 novembre alle ore 15 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.