Brescia, testacoda nella ripresa: rondinelle sconfitte dal Bari

Non basta un buon primo tempo al Brescia per battere il Bari e tornare alla vittoria. Nella ripresa le Rondinelle frenano e i Galletti aumentano il ritmo e sfruttano in modo vincente i due episodi che consentono alla squadra dell’ex Marino di portare a casa tre punti davvero preziosi. Nonostante l’infortunio di Adorni durante il riscaldamento, che obbliga Gastaldello ad abbandonare la difesa a tre e a riproporre il 4-3-1-2, le Rondinelle partono con il piede giusto. I biancazzurri si rendono pericolosi sin dai primi minuti e al 9’ Bianchi costringe al fallo in area l’ex Di Cesare.

Per l’arbitro è rigore (il primo della stagione per il Brescia) e dal dischetto Moncini batte Brenno per il vantaggio dei padroni di casa. I pugliesi cercano di reagire, ma non riescono ad andare oltre qualche conclusione su calcio piazzato che non mette in difficoltà la formazione di Gastaldello che controlla la situazione con sicurezza sino all’intervallo. Nel recupero del primo tempo, però, il Brescia deve rinunciare a Bisoli per infortunio e mentre segue ancora le condizioni del capitano, dolorante al ginocchio sinistro, viene seriamente minacciato da Nasti, che di testa chiama Lezzerini ad un non facile intervento. Nella ripresa il copione della gara offre buone opportunità su entrambi i fronti fino al 13’, quando Diaw fa valere la sua velocità e trafigge Lezzerini.

Il pareggio dei pugliesi e un Brescia che sente l’assenza di un punto di riferimento come Bisoli cambiano la fisionomia della gara anche se le Rondinelle, dopo alcuni minuti piuttosto difficili, cercano di inseguire il nuovo vantaggio. Nasti e Bjarnason vanno pericolosamente vicini al gol, ma sono gli ospiti ad operare il sorpasso al 31’ con Vicari, che di testa costringe il Brescia ad un difficile inseguimento. Il tempo a disposizione, infatti, è troppo poco e, anche se mister Gastaldello mescola le carte e spinge in avanti la sua squadra, il risultato non cambia più sino al termine, sancendo la seconda sconfitta interna consecutiva per le Rondinelle che adesso devono guardare con rinnovata preoccupazione all’infermeria e cercare di preparare comunque nel migliore dei modi la trasferta di sabato 4 novembre sull’ostico campo del Cittadella che deve far ripartire il cammino della compagine biancazzurra. BRESCIA-BARI 1-2 (1-0) Brescia: (4-3-1-2): Lezzerini 6,5; Jallow 6, Papetti 6, Mangraviti 6, Huard 6 (36’ st Fares sv); Bisoli 6,5 (48’ pt Van De Looi 6), Paghera 6 (36’ st Borrelli sv), Fogliata 6 (27’ st Galazzi 6); Bjarnason 6; Moncini 6,5, Bianchi 6 (27’ st Olzer 6). A disposizione: Andrenacci; Riviera; Dickmann; Bertagnoli; Besaggio. All: Daniele Gastaldello 6. Bari (4-3-1-2): Brenno 6,5; Pucino 6, Di Cesare 6, Vicari 6,5, Frabotta 6 (1’ st Ricci 6,5); Dorval 6, Acampora 6,5, Koutsoupias 6; Sibilli 6,5 (39’ st Bellomo sv); Diaw 6,5, Nasti 6,5 (27’ st Morachioli 6). A disposizione: Pissardo; Matino; Benali; Achik; Astrologo; Faggi; Zuzek; Edjouma; Aramu. All: Pasquale Marino 6,5. Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata 6. Reti: 11’ pt Moncini (rig.); 13’ st Diaw; 31’ st Vicari. Note: ammoniti: Di Cesare; Sibilli; Frabotta; Bjarnason; Galazzi; Olzer; Koutsoupias – angoli: 2-3 - recupero: 3’ e 5’

Spettatori presenti al Rigamonti: 5.796.