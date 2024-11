Bjarnason esalta il Brescia: la Sampdoria deve arrendersi

Genova, 3 novembre 2024 – Il Brescia conquista una vittoria di assoluto rilievo in casa della Sampdoria. La squadra di Maran si impone 1-0 grazie al gol nella ripresa di Bjarnason, ma, al di là dei tre punti conquistati, mette in mostra una prova tutta grinta e concentrazione che può offrire segnali importanti per il futuro delle Rondinelle.

Pericolo scampato

Il primo spunto della gara è dei biancazzuri, che in avvio cercano di andare alla conclusione prima con Juric e poi con Dickmann, ma i blucerchiati non tardano ad assumere una certa supremazia e al 10’ Lezzerini è provvidenziale in un doppio intervento su Kasami e Depaoli. La porta degli ospiti rimane così inviolata, ma al 19’ sembra destinata a capitolare. Depaoli va al cross e Akinsanmiro, dopo un contrasto con Adorni, riesce a superare Lezzerini, ma la gioia dei doriani è di breve durata, visto che il Var ravvisa un fallo dello stesso giocatore blucerchiato ed induce l’arbitro ad annullare la segnatura. La gara rimane così in parità, ma cresce la pressione dei padroni di casa e la compagine biancazzurra è costretta ad una difesa sempre più difficile.

La formazione di Maran tenta di spingersi a sua volta in avanti per mettere in difficoltà la retroguardia blucerchiata, ma non riesce a pungere dalle parti di Vismara e sono sempre di marca locale le occasioni più pericolose.

Prima Lezzerini e Dickmann riescono a sbrogliare due situazioni piuttosto complicate nell’area biancazzurra, ma l’ultimo guizzo prima dell’intervallo è del Brescia con Adorni, che al 42’ costringe Bereszynski ad un salvataggio decisivo sulla linea di porta.

Energia biancazzurra

L’opportunità creata carica la squadra di Maran, che nella ripresa riparte con uno spirito ben più propositivo. Sin dai primi minuti la squadra di Maran costruisce gioco sulle fasce e la difesa blucerchiata è costretta al lavoro. Prima Jallow e poi Borrelli si rendono minacciosi, ma Vismara non deve intervenire, mentre al 12’ il portiere blucerchiato sbaglia l’uscita e Juric può colpire di testa, ma manda il pallone addosso all’estremo difensore locale.

L’occasione creata aumenta la convinzione delle Rondinelle, che insistono in avanti e dopo una ghiotta palla-gol non concretizzata da Bertagnoli, al 24’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bjarnason sfrutta un assist di Juric e sblocca il risultato.

La Sampdoria cerca di reagire senza perdere tempo, ma alla mezz’ora rimane in dieci per la seconda ammonizione subita da Riccio e la superiorità numerica offre nuove certezze alle Rondinelle, che nonostante un gol annullato a Nuamah al 90’ per fuorigioco, riescono a condurre in porto una vittoria preziosa che può imprimere nuovo slancio al cammino della squadra di Maran.

Sampdoria-Brescia 0-1 (0-0)

Sampdoria (3-5-2): Vismara 6; Riccio 6; Romagnoli 6, Bereszynski 6,5; Venuti 6 (16’ st Ioannou 6), Kasami 6,5 (27’ st Pedrola 6), Meulensteen 6, Akinsanmiro 6,5 (27’ st Benedetti 6), Depaoli 6,5 (48’ st Sekulov sv); Borini 6 (16’ st Coda 6), Tutino 6. A disposizione: Ghidotti; Silvestri; Bellemo; Giordano; Ferrari; Yepes; Vulikic; Ioannou. All: Andrea Sottil 6. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6,5; Dickmann 6 (1’ st Jallow 6,5), Cistana 6, Adorni 7, Corrado 6; Bertagnoli 6 (37’ st Fogliata sv), Verreth 6, Besaggio 6; Olzer 6 (22’ st Bjarnason 6,5); Borrelli 6 (48’ st Papetti sv), Juric 6,5 (37’ st Nuamah sv). A disposizione: Andrenacci; Calvani; Bianchi; Buhagiar. All: Rolando Maran 7. Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco 6. Reti: 24’ st Bjarnason. Note: ammoniti Depaoli; Olzer; Dickmann; Riccio – espulso: 30’ st Riccio (doppia ammonizione) – angoli: - recupero: 2’ e 7’.