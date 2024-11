Il Brescia ospita il Cosenza al “Rigamonti“. Maran: "Vogliamo dare valore al campionato»

La vittoria, conquistata con merito e temperamento, in casa della Sampdoria, ha permesso al Brescia di superare il momento più difficile. "Quella gara ci ha dato la spinta giusta", conferma il tecnico Maran (nella foto). Adesso, però, le Rondinelle non possono frenare di nuovo e devono trovare la necessaria continuità nel match al “Rigamonti“ con il Cosenza. I rossoblù, che al di là dei quattro punti di penalizzazione, stanno rendendo vita dura a qualsiasi avversario, rappresentano un ostacolo da affrontare con la massima concentrazione, proprio come il tecnico biancazzurro ha chiesto a più riprese in settimana ai suoi calciatori, invitandoli a giocare dall’inizio alla fine con attenzione. "Abbiamo l’opportunità di dare un valore incredibile a questa prima parte di campionato, arrivando nel modo giusto alla sosta", l’invito del tecnico ai suoi. Un intento da perseguire con la stessa compattezza messa in mostra al "Ferraris", anche perché il Brescia dovrà fare a meno ancora una volta di Bisoli (recuperati invece Moncini Galazzi). In vista di un incontro che potrebbe rappresentare la svolta definitiva per rilanciare verso l’alto la formazione biancazzurra (nelle ultime ore sono partiti diversi inviti per fare in modo che il “Rigamonti“ offra un sostegno importante a Cistana e compagni) mister Maran sembra orientato a puntare un’altra volta sul 4-3-1-2 che costituisce, probabilmente, l’abito più efficace per la sua squadra. Per quel che riguarda gli interpreti, sono soprattutto due i ballottaggi che l’allenatore bresciano dovrà definire in queste ultime ore di vigilia, visto che Corrado e Jallow si contendono la possibilità di giocare sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo Verreth e Besaggio attendono di sapere chi, tra Bertagnoli e Bjarnason, scenderà in campo con loro dal 1’ nella partita che dovrà ribadire che il Brescia, appena rientrato in zona play off, può davvero alzare l’asticella.

Probabile formazione (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Borrelli, Juric. All: Maran. L.M.