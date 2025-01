Brescia a Bari con l'enigma degli attaccanti. Formazioni e diretta tv

Il Brescia, dopo cinque pareggi, vuole ritrovare la vittoria in casa del Bari. Un obiettivo che, però, non sarà affatto facile da realizzare per le Rondinelle, che in uno stadio ostico come il “San Nicola”, dovranno confrontarsi con le opposte intenzioni del Galletti, ben decisi a consolidare la loro posizione in zona play off. In questa vigilia c’è anche un altro aspetto che accomuna le due contendenti, visto che entrambe parlano apertamente di emergenza, viste le numerose assenze con le quali dovranno fare i conti. Mancanze importanti e rivolte, sempre su entrambi i fronti, in modo particolare all’attacco. Un reparto che Bisoli deve letteralmente inventare viste le contemporanee squalifiche inflitte a Borrelli, Juric e Moncini (per lui due turni) che, di fatto, riducono il reparto avanzato al solo Bianchi. Proprio l’ex Genoa dovrebbe essere il punto di riferimento avanzato in Puglia per i biancazzurri, ma non sono da escludere diverse soluzioni, con l’eclettico Bjarnason schierato come “falso nueve”. Proprio l’esperto islandese rimane la principale alternativa per un posto da titolare a Galazzi, Olzer e Nuamah. Per il resto saranno a disposizione Cistana e Dimitri Bisoli, due rientri che offrono a mister Bisoli più sicurezza in due reparti importanti come difesa e centrocampo rispettivamente.

L’allenatore del Brescia rifletterà sino al momento di compilare la fatidica distinta tra la possibilità di schierare le Rondinelle ad “albero di Natale” oppure puntare sui tre trequartisti, schema che potrebbe rivelarsi maggiormente propositivo per far fronte ad un avversario che darà il massimo per far valere il fatto campo. Se Pierpaolo Bisoli lamenta diverse assenze, non sta meglio Moreno Longo, che dovrà rinunciare a Novakovich, Masagna e Vicari, mentre potrà avere Favilli a disposizione solo per la panchina. Problemi in attacco per i biancorossi (che dovrebbero presentare l’inedito duo offensivo Falletti-Sibilli) che non traggono in inganno un tecnico esperto ed abituato a lottare come Bisoli, che ha ribadito a più riprese ai suoi giocatori di giocare dall’inizio alle fine del match a Bari con attenzione e coraggio. Questa può e deve essere la strada non solo per prolungare la serie dei risultati positivi del Brescia, ma anche quella per festeggiare il primo successo della gestione biancazzurra del mister emiliano. Probabili formazioni: Bari (3-5-2): Radunovic; Pucino, Simic, Mantovani; Oliveri, Maita, Benali, Bellomo, Dorval; Falletti, Sibilli. All: Longo.

Brescia (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Dimitri Bisoli, Verreth; Nuamah, Galazzi, Olzer; Bianchi. All: Pierpaolo Bisoli.

La partita si giocherà sabato 18 gennaio alle ore 17.15 allo Stadio San Nicola di Bari e sarà visibile su Dazn e “LaB Channel”.