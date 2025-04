Cosenza-Brescia: Sfida Cruciale per la Salvezza allo Stadio San Vito-Marulla

C’è ancora una volta il Cosenza sulla strada della salvezza del Brescia. Quella che si giocherà alle ore 15 allo Stadio “San Vito - Marulla“ è una sfida che entrambe le contendenti sono costrette a vincere. Qualsiasi risultato diverso, con ancora cinque gare da disputare, “profumerebbe“ in modo preoccupante di retrocessione. Un discorso che vale in particolare per i calabresi, che occupano l’ultimo posto e sono staccati sei punti dai playout e nove dalla zona salvezza. Le cose non vanno molto meglio per le Rondinelle, che dopo l’amara sconfitta nel derby con il Mantova sono scivolate nuovamente in zona playout e devono rialzarsi in una sfida diretta decisiva per la permanenza sulla panchina di Maran. Finora il presidente Cellino è riuscito a pazientare, nel malaugurato caso di una sconfitta a Cosenza le cose precipiterebbero, con la prevedibile conclusione anticipata del Maran-bis.

Il tecnico trentino, che dovrebbe proseguire con il 4-3-1-2 (anche se non è escluso il ritorno alla difesa a tre), ha ritrovato Cistana, Adorni e Besaggio, ma ha registrato con altrettanta delusione l’infortunio infrasettimanale del regista Verreth. Vista l’assenza in rosa di un pari-ruolo (Paghera è stato ceduto a gennaio), si apre così la ricerca del possibile sostituto. Besaggio è favorito su Bjarnason, mentre sulla fascia sinistra rimane il ballottaggio tra Corrado e Jallow. Per le Rondinelle, comunque, l’imperativo è quello di tornare dalla Calabria con un risultato positivo (e possibilmente con tre punti d’oro).

Probabile formazione (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado; Bisoli, Bertagnoli, Besaggio; Nuamah; Borrelli, Moncini. All. Maran.Luca Marinoni