Brescia in emergenza. Maran, quanti assenti: "Dobbiamo ripartire»

Dopo le due sconfitte con Cittadella e Reggiana, il Brescia questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) è deciso a ripartire nel suo cammino in casa del temibile Sudtirol. Le Rondinelle devono fare i conti con le scorie degli ultimi 180’ e sono alle prese con assenze importanti (soprattutto in attacco), ma possono contare sulla carica trasmessa dal presidente Cellino che nei giorni scorsi ha seguito la preparazione dei suoi giocatori a Torbole. Un atto di grande significato, anche perché è servito ad allontanare le voci che parlavano di un possibile “malumore“ del massimo dirigente biancazzurro e di una sua delusione nei confronti della squadra e del tecnico. "Le parole del presidente, sia in pubbliche che in privato - ha confermato lo stesso Maran - mi hanno fatto molto piacere. Mi ha detto di continuare a lavorare per portare avanti questo progetto. Chi crede che possiamo ammazzare il campionato si sbaglia. Durante un cammino si possono prendere anche delle buche, ma non dobbiamo mai dimenticare che possiamo giocarcela con tutti. Dopo due passi falsi, credo che ci siano tutte le premesse per ripartire". Un intento che non sarà facile da realizzare, sia per la voglia di tornare a vincere degli altoatesini dopo la sconfitta con la Carrarese che per la formazione rimaneggiata che il Brescia schiererà al “Druso“ di Bolzano: "In ogni caso non ci piangiamo addosso. Non ci siamo mai lamentati lo scorso anno e non lo faremo nemmeno quest’anno. Anche Verreth ha un affaticamento e non si è allenato. Valuteremo la cosa in extremis". Maran deve rinunciare ad entrambe le punte titolari, Moncini e Borrelli. Il primo candidato a guidare il reparto avanzato è Juric: "Ha caratteristiche simili a Borrelli, Sta lavorando per affinarsi".

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Bertagnoli; Galazzi, Olzer; Juric. All.: Maran.