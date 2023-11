Brescia: Maran a Pisa vuole partire con il piede giusto. La partita in tv

Brescia, 24 novembre 2023 – Non poteva certo offrire più emozioni il ritorno sulla panchina del Brescia di Rolando Maran. Il tecnico trentino, infatti, vivrà la “prima” alla guida delle Rondinelle domani (fischio d’inizio alle 16.15) in casa del Pisa, proprio la squadra che lo scorso anno lo ha esonerato dopo poche giornate del Campionato cadetto.

Stimoli in più per l’allenatore che è chiamata a frenare la caduta della squadra biancazzurra, reduce dalle cinque sconfitte consecutive che l’hanno fatta precipitare ad un solo punto di vantaggio sulla zona play out. Un pericolo che il Brescia è chiamato ad allontanare immediatamente, trovando la forza di invertire la rotta sin dalla prima partita del “Maran-bis”.

Una gara che giunge dopo due settimane (scarse) di lavoro con il nuovo mister, che ha cercato di affiancare alla preparazione sul campo un lavoro mirato sulla testa dei giocatori, abbacchiati dal trend negativo nel quale si sono imbattuti. Un occhio di riguardo in questi giorni è stato riservato anche all’infermeria dove, sostanzialmente, rimangono solo Bisoli e Paghera, entrambi centrocampisti, con la conseguenza che Maran dovrà partire schierando un reparto centrale tutto da verificare. P

er il resto sono gradatamente tornati in gruppo Borrelli, Fares, Jallow ed Olzer, rientri che possono offrire qualche scelta in più all’allenatore delle Rondinelle, che dovrà cercare di frenare la voglia di play off dei nerazzurri, che potrebbero schierare sin dal 1’ gli ex Tramoni e Moreo. Sul fronte opposto, sin dal primo giorno del suo arrivo a Torbole, mister Maran ha fatto capire chiaramente di voler ripartire puntando sulla difesa a tre che ha permesso il buon avvio di Campionato alle Rondinelle. Il piano tattico del Brescia è quello di presentare una difesa più solida e un attacco con due trequartisti a sostegno della punta principale. Può essere questa la strada giusta per consentire alla formazione bresciana di riprendere quota e fermare la serie nera delle cinque sconfitte consecutive? Probabili formazioni: Pisa (4-3-3): Nicolas; Beruatto, Leverbe, Canestrelli, Esteves; Valoti, D’Alessandro, Mlakar; Piccinini, Tramoni, Moreo. All: Aquilani. Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi, Bertagnoli, Huard (Fares); Bjarnason, Olzer; Moncini. All: Maran. La partita si giocherà domani, sabato 25 novembre, alle ore 16.15 all’Arena Garibaldi di Pisa e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.