Brescia, pareggio di sostanza con lo Spezia: a Di Serio replica Verreth

Brescia – ll Brescia conquista un punto di sostanza con uno Spezia che al “Rigamonti” ha confermato le sue ambizioni. La squadra di Maran stenta nel primo tempo, che vede gli ospiti andare meritatamente al riposo, ma nella ripresa cambia passo, firma il pareggio con Verreth e conduce in porto un risultato positivo nonostante la pressione degli spezzini.

La gara inizia su ritmi piuttosto bassi. I liguri cercano di far valere il loro maggior tasso tecnico, mentre le Rondinelle pensano soprattutto a controllare la situazione. Il primo tentativo è però di marca locale, con Olzer, che la 9’ riesce a colpire di testa, ma non imprime la giusta direzione al pallone. Con il passare dei minuti aumentano i giri del motore della formazione di D’Angelo. Prima Candelari e poi un duetto tra l’ex Mateju e Colak chiamano al lavoro la retroguardia biancazzurra, ma non bastano per impensierire Lezzerini. Il portiere bresciano, però, capitola al 32’, quando riesce a respingere una conclusione di Colak, ma non può nulla sulla ribattuta a distanza ravvicinata per Di Serio, che con un colpo di testa a porta vuota costringe la squadra di Maran all’inseguimento.

L’occasione per il pareggio arriva al 41’, quando Borrelli appoggia a Fogliata, ma il centrocampista non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Maran inserisce Juric e il Brescia inizia la ripresa con il piglio giusto. Dopo solo 1’ proprio l’attaccante croato manda la sfera di poco sopra la traversa, ma è al 7’ che il pubblico del “Rigamonti” può gioire grazie a Verreth che trasforma un calcio di punizione in una splendida palombella sulla quale Gori non può fare niente. Il pareggio carica le Rondinelle, che si dimenticano le paure del primo tempo e insistono in avanti.

Borrelli e ancora Verreth impegnano Gori, ma il portiere spezzino si fa trovare pronto. Lo Spezia, però, non vuole accontentarsi del pareggio e riprende in mano le redini del gioco. D’Angelo cambia il suo attacco e i liguri tornano a premere nella metà campo locale. La formazione di Maran è così costretta a stringere i denti e al 28’ Mateju manca d’un soffio il classico gol dell’ex. Il Brescia, però, non intende rimanere a mani vuote e lotta con volontà sino al termine, quando il triplice fischio dell’arbitro sancisce il definitivo 1-1. Brescia-Spezia 1-1 (0-1) Brescia (4-3-2-1): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Cistana 6, Adorni 6, Jallow 6; Fogliata 6, Verreth 6,5, Besaggio 6; Bertagnoli 6 (1’ st Juric 6,5), Olzer 6 (33’ st Bjarnason 6); Borrelli 6. A disposizione: Andrenacci; Paghera; Calvani; Bianchi; Buhagiar; Corrado; Nuamah; Papetti. All: Rolando Maran 6,5. Spezia (3-5-2): Gori 6,5; Wisniewski 6, Hristov 6, Bertola 6; Mateju 6, Cassata 6 (1’ st Nagy 6), Salvatore Esposito 6,5, Candelari 6 (33’ Kouda 6), Vignali 6; Di Serio 6,5 (18’ st Francesco Pio Esposito 6), Colak 6 (18’ st Soleri 6). A disposizione: Mascardi; Mosti; Ferrer; Degli Innocenti; Elia; Falcinelli; Benvenuto; Giorgeschi. All: Luca D’Angelo 6. Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo 6. Reti: 32’ pt Di Serio; 7’ st Verreth. Note: ammoniti: Bertola; Di Serio; Vignali; Juric; Cistana; Borrelli – espulso: 42’ st Vignali – angoli: 1-3 - recupero: 1’ e 4’ – spettatori: 5.181.