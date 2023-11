Brescia, scoglio Palermo. Gastaldello sotto esame

Alle 18.30 il Brescia giocherà allo "Stadio Barbera" di Palermo per recuperare la partita con i rosanero dell’ex Corini, l’allenatore che nel 2019 ha guidato le Rondinelle all’ultima promozione in Serie A. Un incontro che, però, lascia ben poco spazio a ricordi romantici, visto che entrambe le squadre stanno vivendo un momento delicato e sono obbligate a fare risultato nel confronto diretto di questa sera. Le Rondinelle, dopo un avvio assai positivo, sono incappate in tre sconfitte consecutive e non possono permettersi altri passi falsi.

Non sta meglio la formazione del tecnico di Bagnolo Mella, partita con chiare ambizioni di promozione e frenata dagli risultati che la stanno facendo scivolare all’indietro in classifica. Sono diverse le preoccupazioni a livello fisico su entrambi i fronti, visto che se mister Corini deve fare i conti con le sicure assenze di Di Francesco e Vasic e le condizioni precarie di Di Mariano, Coulibaly e Buttaro, in casa biancazzurra Gastaldello, che dell’attuale allenatore palermitano è stato il capitano nella stagione della promozione, è costretto a modellare le sue scelte in base alle indicazioni che arrivano dall’infermeria.

Non saranno della partita Bisoli, Paghera e Adorni, mentre sarà "precettato" Cistana, elemento fondamentale sia per quello che riesce a dare alla difesa (che con lui potrà tornare a tre), sia perché rappresenta un punto di riferimento prezioso per Mangraviti e Papetti, che senza di lui, in una retroguardia tornata a quattro, sono incorsi in qualche battuta a vuoto di troppo. Errori che Gastaldello (che a Palermo sarà squalificato e sostituito in panchina dal vice e cognato Thomassen) non può permettersi. Per il momento il presidente Cellino non è stato "indotto in tentazione" dalle tre sconfitte di fila, ma un passo falso a Palermo potrebbe far ripartire la ricerca di una nuova guida tecnica per le Rondinelle.

(3-4-1-2): Lezzerini; Papetti, Cistana (Besaggio), Mangraviti; Dickmann, Besaggio (Fogliata), Van De Looi, Huard (Fares); Bjarnason (GalazziOlzer); Moncini, Borrelli (Bianchi). All: Gastaldello.