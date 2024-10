Brescia-Spezia, le Rondinelle vogliono tornare a volare. Le probabili formazioni

Brescia, 28 ottobre 2024 – Il calendario di serie B accelera e il Brescia, solo a poche ore dalla sconfitta patita a Cesena, è già chiamato a tornare in campo per ospitare lo Spezia. Quella che si giocherà domani sera (martedì 29 ottobre alle 20.30) allo “Stadio Rigamonti” è una gara che si è fatta estremamente importante e delicata per le due contendenti. Entrambe non possono permettersi passi falsi e sono animate da stimoli di indubbio rilievo. Le Rondinelle devono trovare la forza per rialzarsi da quella che in molti definiscono la “crisi” (una brusca frenata che ha fatto scivolare la formazione biancazzurra dal terzo al nono posto, fuori dalla zona zona play off), mentre i liguri, che sono appena stati scavalcati dal Sassuolo ed ora navigano in terza posizione, devono riprendere a correre a pieno ritmo per tenere d’occhio le prime due poltrone che valgono la promozione diretta.

In ogni caso, se i liguri di D’Angelo si apprestano a scendere in campo sospinti da motivi di indubbio rilievo, la situazione in casa bresciana merita un approfondimento e questo non solo perché il Brescia giocherà davanti al proprio pubblico. In effetti le cinque sconfitte patite in dieci giornate hanno incrinato certezze e convinzioni nell’ambiente biancazzurro.

Non sono in pochi quelli che giungono ad ipotizzare che una sconfitta, unita magari ad una prova incolore dei biancazzurri, con lo Spezia potrebbe indurre il presidente Cellino a rimettere in discussione la posizione di Maran sulla panchina Brescia (secondo alcuni osservatori sarebbe già in preallarme Venturato, ex Cittadella).

Un’analisi approfondita del cammino delle Rondinelle, però, non può non tener conto delle ripetute assenze che stanno caratterizzando la stagione della compagine di mister Maran. Basti pensare che in questo momento Bisoli, Moncini e Galazzi sono ancora ai box, mentre solo ad inizio settimana Cistana ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo. Se a questo si aggiungono gli acciacchi che hanno coinvolto nei giorni scorsi Borrelli e Fogliata e si prende in esame la “coperta corta” che ostacola le scelte del tecnico biancazzurro, si può affermare che le “colpe” dell’allenatore per la frenata del Brescia sono davvero relative.

L’impressione di questa immediata vigilia è che la parola d’ordine in casa delle Rondinelle sia quella di compattare e unire più che mai l’ambiente per cercare di rialzare la testa con un avversario che si preannuncia molto impegnativo come lo Spezia (nonostante le assenza di Aurelio e Bandinelli). Sul fronte della formazione, l’ipotesi prevalente è quella di un ritorno alla difesa a quattro, con un ballottaggio per reparto da risolvere prima di compilare la distinta.

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow (Corrado); Fogliata (Paghera), Verreth, Besaggio; Olzer; Juric (Bjarnason), Borrelli. All: Rolando Maran.

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia (Candelari), Vignali (Nagy), S. Esposito, Cassata, Reca; Soleri, FP Esposito. All: Luca D’Angelo.

La partita si giocherà domani, martedì 29 ottobre, alle 20.30 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.