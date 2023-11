Cittadella-Brescia 3-2, lombardi beffati nel finale

Un Brescia generoso si arrende (3-2) nel finale in casa del Cittadella. Nonostante le assenze pesanti, la squadra di Gastaldello lotta sino al termine nella combattuta gara del “Tombolato” (ancora una volta ostile ai colori biancazzurri), ma, dopo avere raddrizzato la situazione a metà della ripresa con Bertagnoli, che festeggia con un gol il sospirato ritorno in campo, si vede trafiggere dal gol-partita di Maistrello quando mancano solo 8’ al termine, un tempo troppo esiguo per le Rondinelle per costruire la nuova rimonta.

Il match in terra patavina si apre subito su ritmi molto elevati. Dopo due sconfitte interne, gli ospiti sono determinati a fare risultato e al 4’ Moncini arpiona uno spiovente di Huard. Il tiro dell’ex di turno, che non esulta, colpisce Frare e si insacca alle spalle di Kastrati. Il vantaggio carica ulteriormente la formazione biancazzurra, che va vicina all’immediato raddoppio con Van De Looi e Moncini (due volte), ma i granata rialzano la testa e dopo un guizzo di Cassano rimasto senza esito, siglano il pareggio al 13’ con un tiro-cross di Carriero che beffa Lezzerini.

La partita rimane ricca di capovolgimenti di fronte, ma al 33’ sono i padroni di casa ad operare il sorpasso con una splendida conclusione dell’ex salodiano Vita. Dopo un rigore prima assegnato e poi revocato al Brescia al 39’ per un presunto fallo su Papetti, le Rondinelle affidano la loro rincorsa alla ripresa e al 24’ Bertagnoli supera Kastrati con una sventola che non lascia scampo all’estremo difensore patavino. Intorno alla mezz’ora il Brescia protesta vivacemente per un tocco di braccio in area di Amatucci e Gastadello viene allontanato dall’arbitro. La delusione dei biancazzurri raggiunge però il culmine al 37’, quando Maistrello si libera davanti a Lezzerini e lo trafigge in bello stile per il gol che condanna alla terza sconfitta consecutiva un pur meritevole Brescia. Un’amarezza che la squadra biancazzurra dovrà cercare di cancellare in fretta, visto che già mercoledì 8 dovrà tornare in campo (alle 18.30) per giocare il recupero in casa del Palermo dell’ex Corini. Cittadella-Brescia 3-2 (2-1) Cittadella (4-3-2-1): Kastrati 6,5; Salvi 6 (34’ st Giraudo sv), Pavan 6,5, Frare 6, Carissoni 6; Carriero 6,5 (14’ st Maistrello 6,5), Danzi 6 (1’ st Negro 6), Amatucci 6; Vita 6,5, Cassano 6,5 (41’ st Mastrantonio sv); Pittarello 6 (34’ st Pandolfi sv). A disposizione: Maniero; Cecchetto; Angeli; Kornvig; Saggionetto; Magrassi; Sanogo. All: Edoardo Gorini 6,5. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Dickmann 6,5, Papetti 6, Mangraviti 6, Huard 6 (11’ st Fares 6,5); Fogliata 6 (11’ st Bertagnoli 6,5), Van De Looi 6 (35’ st Galazzi sv), Besaggio 6; Bjarnason 6 (1’ st Olzer 6,5); Moncini 6,5, Bianchi 6 (1’ st Borrelli 6). A disposizione: Andrenacci; Cistana; Maccherini; Jallow; Paghera. All: Daniele Gastaldello 6. Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto 5,5. Reti: 4’ pt aut. Frare; 14’ pt Carriero; 33’ pt Vita; 24’ st Bertagnoli; 37’ st Maistrello. Note: ammoniti: Dickmann; Danzi; Pavan; Van De Looi; Fares – espulso: 30’ st Gastaldello (all. Brescia) per proteste - angoli: 5-4 – recupero: 2’ e 5’ – spettatori: 3.317 (558 ospiti).