Como Brescia è anche Fabregas contro Maran: probabili formazioni e dove vederla

Un derby per due. Può essere questo, in estrema sintesi, il significato della sfida che domani (alle 14) metterà di fronte Brescia e Como sul terreno del “Rigamonti”. Una partita molto importante per il cammino stagionale delle due contendenti, che non possono permettersi passi falsi in questa occasione. Alle Rondinelle, infatti, occorre una conferma del benefico slancio trasmesso dall’arrivo in panchina di Maran (ancora imbattuto con un ruolino di marcia di una vittoria e tre pareggi), mentre alla squadra di Fabregas serve di continuare a correre per mantenere nel mirino uno dei due posti che valgono la promozione diretta in serie A.

Una gara che si preannuncia ricca di stimoli su entrambi i fronti, che hanno in comune la ricerca della continuità di risultati e di prestazione rispetto alle ultime gare. In casa bresciana, dove rimangono indisponibili Fares e Ndoj, mister Maran è intenzionato a proseguire con una difesa a tre che si sta mostrando piuttosto solida ed è attento a definire lo schieramento di partenza. Sono diversi, infatti, i ballottaggi che accompagnano il tecnico trentino al momento di compilare la fatidica distinta, anche se, come gli ultimi incontri hanno dimostrato, possono rivelarsi determinanti pure gli ingressi a partita in corso. In estrema sintesi, consolidato il reparto arretrato, i principali ballottaggi riguardano l’attacco e la trequarti, dove ci sono diversi pretendenti alle tre maglie disponibili. Sul fronte degli ospiti l’imperativo è quello di continuare la serie positiva e, soprattutto, mantenere lo spirito propositivo che stanno avvicinando le prime due posizioni. Il cammino è ancora molto lungo, ma il Como targato Fabregas sembra avere la convinzione e il coraggio che sono necessari per lanciare l’attacco non solo a Parma e Venezia, ma anche a tutte le altre pretendenti alla serie A diretta.

Probabili formazioni:

Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Adorni (Papetti), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi (Paghera), Bisoli, Jallow (Huard); Bjarnason, Olzer (Galazzi); Borrelli (Moncini). All: Maran. Como (4-2-3-1): Semper; Curto, Odenthal, Scaglia, Ioannou; Bellemo, Baselli; Iovine, Verdi, Da Cunha; Cutrone (Cerri). All: Fabregas. La partita si giocherà domani, sabato 16 dicembre, alle ore 14, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.