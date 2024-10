Continuità Brescia. Maran, il maestro: "Alziamo il livello»

Il Brescia è pronto a lanciare la sua sfida al Mantova con un proposito molto ambizioso. I virgiliani fanno delle partite davanti al pubblico amico il loro punto di forza ma, nonostante questo, le Rondinelle, appena balzate al terzo posto vogliono volare ancora più in alto: "Vogliamo la continuità - è il primo auspicio del tecnico biancazzurro - Il Mantova in casa ha fatto grandissimi risultati e noi dobbiamo avere la guardia ancora più alta. Se vuoi essere ambizioso, non deve fermarti a quello che hai fatto, ma superare sempre l’asticella. Dobbiamo avere il fuoco dentro di noi che ci spinge ad essere più bravi". Per quel che riguarda il gruppo, il tecnico biancazzurro deve rinunciare solo a Galazzi e al giovane Muca, mentre tutti gli altri giocatori sono a disposizione. Maran, che ritroverà sul fronte opposto un suo ex giocatore come Possanzini, sembra intenzionato a puntare sui due attaccanti, con Borrelli, Juric e Moncini che si contenderanno le due maglie da titolari. Per il resto, rimane il ballottaggio tra il favorito Jallow e Corrado per un posto sulla fascia sinistra, con centrocampo e difesa che dovrebbero offrire nuove conferme a quello che sta diventando lo schieramento base di questo Brescia. La squadra, dopo lo splendido primo tempo messo in mostra con la Cremonese, adesso ci crede e vuole sognare in grande stile: "Il fatto di avere a disposizione i giocatori - spiega Rolando Maran in riferimento all’importante rientro in attacco di Borrelli e Moncini - aiuta ad alzare il livello. L’anno scorso abbiamo avuto delle difficoltà quando sono mancati alcuni elementi e tutti nello stesso reparto. Dovevamo tirare le corda, avere tutti a disposizione significa poter lavorare meglio e riuscire ad alzare il livello delle prestazioni di tutto il gruppo".

L’ultima annotazione viene dedicata al confronto a distanza con l’ex allievo Possanzini: "Non è una sfida Maran contro Possanzini - termina l’allenatore - la partita è tra Brescia e Mantova. Per quel che riguarda il mio ex giocatore, è un piacere ritrovarlo alla ribalta. Ha fatto un percorso congeniale ad un allenatore: settore giovanile, vice e ora prima squadra. Sta dimostrando di avere idee, ma questa volta voglio dargli un dispiacere...".

(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Borrelli, Juric. All: Maran. Luca Marinoni