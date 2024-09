Tra Brescia e Cremonese un derby per sognare in grande stile

Per consolidati motivi campanilistici, la sfida tra Brescia e Cremonese viene sempre sentita in modo particolare su entrambi i fronti.

Un derby che in questa occasione, si gioca nel posticipo del lunedì sera (fischio d’inizio alle 20.30) al “Rigamonti”, presenta stimoli importanti legati alla classifica della serie B e al percorso delle due contendenti. In effetti le Rondinelle sono decise a sfruttare il confronto diretto con una rivale ambiziosa ed accreditata come i grigiorossi per dimostrare di poter lottare con le prime, mentre la formazione di Stroppa, ex di turno e ormai bresciano di adozione per sua residenza, è più che determinata a vincere per continuare la sua risalita verso le prime posizioni dopo qualche “intoppo” imprevisto nelle prime giornate del torneo cadetto. Come sempre capita in simili circostanze, entrambi gli allenatori in quest’immediata vigilia non si sbilanciano più di tanto sulle rispettive intenzioni, con la conseguenza che le indicazioni emerse dalla rifinitura non possono essere considerate definitive in vista di formazioni che verranno definite solo nel momento di compilare la fatidica distinta. Per quel che riguarda le principali indicazioni che emergono dalle sedi di allenamento delle due “cugine lombarde”, la compagine biancazzurra dovrebbe rinunciare a Galazzi, ma c’è la speranza sempre più concreta di poter recuperare a pieno titolo Cistana, che è tornato ad allenarsi con i compagni. Tutto il resto del gruppo è a disposizione di mister Maran, che pare tentato dall’abbandonare in questa specifica occasione il consueto 4-3-2-1 per puntare su un 3-5-2 che consentirebbe maggiore copertura e la possibilità di sfidare “a specchio” i grigiorossi.

Sul fronte della Cremonese, i dubbi principali riguardano le condizioni di Ravanelli e Zanimacchia. Stroppa spera di poterli recuperare, ma i dubbi permangono e sono in preallarme Moretti e Barbieri. Nella speranza di poter tornare a vedere all’opera il miglior Vandeputte (trovando, magari, la collocazione più efficace per l’ex catanzarese), l’allenatore lodigiano deve fare i conti ancora con le precarie condizioni dell’attacco, dove Bonazzoli e De Luca non sono al top e si procede verso la conferma del duo Johnsen-Nasti (anche se rimangono aperte le possibili soluzioni per il miglior collocamento di Vazquez). In estrema sintesi, al di là dei ventidue che partiranno effettivamente dal 1’ in questo derby sempre atteso, la considerazione di fondo è che né il Brescia né la Cremonese possono permettersi un passo falso in questo posticipo di lusso del lunedì sera. Superare a pieni voti il duello diretto potrebbe rivelarsi determinante per gli obiettivi stagionali di biancazzurri e grigiorossi.

Probabili formazioni

Brescia (3-5-2): Lezzerini; Papetti (Cistana), Adorni, Jallow; Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio, Corrado; Moncini, Juric (Olzer). All: Maran.

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov, Moretti (Ravanelli), Bianchetti; Zanimacchia (Barbieri), Collocolo, Castagnetti, Vandeputte (Vazquez), Sernicola; Johnsen, Nasti. All: Stroppa.

La partita si giocherà domani, lunedì 30 settembre, alle 20.30 allo “Stadio Rigamonti” di Brescia e sarà visibile su Dazn.