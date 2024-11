Il Brescia non sfrutta la superiorità numerica: 0-0 con la Juve Stabia

Il Brescia torna dal campo della Juve Stabia con un pareggio difficile da analizzare. Da una parte, infatti, la squadra di Maran conquista un risultato positivo in una trasferta difficile come quella di Castellammare di Stabia, ma, dall’altra, rimane il rammarico per non aver saputo sfruttare la ghiotta opportunità di giocare in superiorità numerica dal 15’ del primo tempo. La formazione biancazzurra per ripartire a pieno ritmo scende in campo con alcune novità e il campano Borrelli in avanti viene affiancato da Bianchi e da Galazzi, mentre Juric e Olzer partono dalla panchina. La gara del “Menti” si accende subito e i padroni di casa si spingono in avanti con Pierobon, mentre le Rondinelle… pungono le Vespe mettendo in mostra un buon approccio alla contesa.

Le prime, vere occasioni, in effetti, sono di marca biancazzurra, con Borrelli che per due volte va vicino al vantaggio, ma la rete difesa da Thiam rimane inviolata. Al 13’, però, Varnier, dopo un controllo errato, atterra Borrelli lanciato a rete. Per l’arbitro è un fallo da rosso diretto e gli ospiti hanno così l’opportunità di giocare in superiorità numerica per oltre 75’. In effetti passano solo un paio di minuti e al 17’ Galazzi, su punizione, serve in area Papetti che insacca di testa, ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco del difensore e, con il consenso del Var, annulla immediatamente la rete bresciana. A questo punto il copione dell’incontro si fa ben preciso, con i gialloblù che cercano di rallentare il gioco e di frenare il più possibile le manovre delle Rondinelle, mentre la squadra di Maran prova a costruire nuove trame offensive, con Galazzi, Dickmann e Jallow che tentano di mettersi in evidenza. Nonostante l’impegno, però, il Brescia non riesce a minacciare concretamente Thiam, che non è costretto a compiere particolari interventi. Al 38’ la Juve Stabia cerca di interrompere la pressione dei biancazzurri con un colpo di testa di Adorante che termina alto, ma il finale del primo tempo è ancora di marca ospite, con Bianchi e Galazzi che tentano di andare alla conclusione, ma la retroguardia campana chiude bene.

Le Rondinelle tornano in campo per la ripresa decise a concretizzare il loro tenace inseguimento al gol, ma la partenza è di marca campana, con Fortini e Floriani Mussolini che mettono in difficoltà la retroguardia biancazzurra. Il Brescia cerca di dare continuità al suo gioco, ma le frequenti interruzioni impediscono alla squadra di Maran di sviluppare le manovre desiderate. Gli ospiti insistono e Jallow e Moncini chiamano in causa Thiam, che al 27’ vede sfilare di poco sul fondo un pericoloso tentativo di Verreth. Passano i minuti e il sospirato vantaggio non arriva, ma il Brescia ha il merito di continuare con tenacia il suo inseguimento. Prima Olzer e poi Papetti tentano la via del gol, ma il risultato non muta e non cambia nemmeno in pieno recupero quando Cistana e Nuamah tentano gli ultimi assalti, che non bastano però a riportare il Brescia alla vittoria desiderata. Juve Stabia-Brescia 0-0 (0-0) Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam 6,5; Folino 6, Varnier 5,5, Bellich 6; Floriani Mussolini 7, Leone 6, Pierobon 6 (23’ st Zuccon 6), Mosti 6 (32’ pt Rocchetti 6); Maistro 6 (1’ st Fortini 6,5); Candellone 6 (23’ st Artistico 6), Adorante 6,5 (41’ st Piscopo sv). A disposizione: Matosevic; Ruggero; Di Marco; Baldi; Meli; Gerbo; Piovanello. All: Guido Pagliuca 6,5. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini 6; Dickmann 6,5 (26’ st Corrado 6), Papetti 6,5, Cistana 6, Jallow 6,5; Bertagnoli 6 (35’ st Paghera sv), Verreth 6,5, Besaggio 6 (1’ st Nuamah 6,5); Galazzi 6,5 (14’ st Olzer 6); Bianchi 6 (14’ st Moncini 6), Borrelli 6. A disposizione: Andrenacci; Calvani; Juric; Buhagiar. All: Rolando Maran (squalificato, in panchina Christian Maraner 6,5). Arbitro: Daniele Rutella di Enna 6. Note: ammoniti: Thiam; Besaggio; Rocchetti; Galazzi; Leone – espulso: 15’ pt Varnier – angoli: 6-4 - recupero: 1’ e 6’ – spettatori: 3.882.