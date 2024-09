Il Brescia ritrova gli attaccanti per pungere il Frosinone

Brescia – La serie B riparte dopo la pausa e domani, sabato 14 settembre, (alle 15) al “Rigamonti” andrà in scena un incontro che si potrebbe definire “di cartello”, visto che Brescia e Frosinone sono determinate a guardare in alto. Le rispettive ambizioni stagionali, però, riceveranno indicazioni molto importanti dal confronto diretto, che i due allenatori stanno ormai per affrontare ancora con diversi dubbi da risolvere.

Mister Maran negli ultimi giorni della sosta ha recuperato l’intera rosa, tanto che, dopo Dickmann, anche Moncini e Borelli, i due attaccanti la cui assenza in contemporanea ha messo in grande difficoltà il reparto avanzato, sono rientrati in gruppo e sono pronti a rispondere alla chiamata dell’allenatore biancazzurro. Il più pronto pare Moncini, anche se rimane il dubbio se Maran deciderà di rischiarlo dall’inizio o a partita in corso. C’è però un’altra grande incognita in quest’immediata vigilia della ripartenza in casa delle Rondinelle.

Il Brescia proseguirà sulla strada del coperto 3-5-2 che ha fatto così bene a Bolzano oppure tornerà al canonico 4-3-2-1? La riflessione su quello che potrà essere lo schema migliore da contrapporre ai gialloazzurri accompagnerà mister Maran sino al momento di compilare la fatidica distinta. Un momento al quale guarda con non poche incertezze pure il collega Vivarini, costretto a rinunciare agli infortunati Cerofolini, Cittadini, Ghedjemis, Kolaj e Lusuardi, oltre allo squalificato Cichella e senza trascurare le condizioni precarie di Bettella e Biraschi.

Un rebus per i ciociari, che, nonostante le innegabili ambizioni del precampionato, fino a questo momento hanno raccolto tre pareggi ed una sconfitta e sono ancora alla ricerca di quella prima vittoria che potrebbe rilanciare l’entusiasmo all’interno di una squadra che è decisa a tornare immediatamente in serie A. Un successo sul Frosinone, dal fronte bresciano, potrebbe restituire convinzione e sicurezza a Bisoli (che nei giorni scorsi è stato premiato con la Rondinella d’Oro per la scorsa stagione e nell’occasione ha ribadito il suo desiderio di rendere duraturo il suo legame con le Rondinelle) e compagni, che hanno l’opportunità di spiccare un deciso balzo in avanti. Mister Maran predica calma e grande attenzione.

I ciociari rappresentano un ostacolo assai insidioso e le Rondinelle non devono lasciarsi condizionare dall’importanza della partita, ma sono chiamate innanzitutto a divertirsi e a mettere in campo il meglio delle loro qualità. Che è poi la “ricetta” che ha consentito al Brescia di battere il Palermo alla prima giornata e di violare il terreno del Sudtirol… Probabili formazioni Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana (Papetti), Corrado (Jallow); Bisoli, Verreth, Besaggio (Bertagnoli); Galazzi (Bianchi) Olzer; Juric (Moncini). All: Maran. Frosinone (4-3-3): Frattali (Sorrentino); Anthony Oyono, Marchizza, Monterisi, Jeremy Oyono; Gelli, Vural (Machin), Darboe; Ambrosino, Tsadjout, Partipilo. All: Vivarini. La partita si giocherà alle 15 di domani, sabato 14 settembre, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn.