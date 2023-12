Il Brescia va a Catanzaro: Van de Looi e Galazzi ci sono, fra i pali Andrenacci

Brescia, 22 dicembre 2023 – Domani, in uno stadio ricco di storia come il “Ceravolo”, i padroni di casa del Catanzaro e il Brescia rilanciato dalla “cura-Maran” si ritroveranno di fronte per una partita che si preannuncia molto importante per il rispettivo cammino stagionale. In effetti, se da una parte i giallorossi vogliono cancellare l’inattesa sconfitta patita ad Ascoli e riprendere la marcia che finora li ha incoronati quale matricola di lusso, sul fronte opposto le Rondinelle sono decise a far proseguire la serie positiva intrapresa con l’arrivo in panchina del tecnico trentino (ancora imbattuto dopo due vittorie e tre pareggi) e per farlo puntano a conquistare quel risultato che, pur mantenendo sempre un occhio alla zona calda della classifica, potrebbe consentire alla formazione biancazzurra di alzare l’asticella delle proprie ambizioni, magari tornando a sognare l’inseguimento a un posto nei playoff.

Non è comunque questo il momento dei voli di fantasia in casa bresciana, dove la parola d’ordine rimane “concretezza” ed è proprio mantenendo i piedi ben piantati per terra e puntando forte su questa qualità che le Rondinelle sono determinante a volare pure in terra calabrese. Sul fronte dei giallorossi l’ex Donnarumma, pur essendo in non perfette condizioni come l’altro bomber catanzarese Iemmello, farà di tutto per farsi trovare pronto per la sfida con la squadra che lui stesso ha condotto in serie A a suon di gol.

In casa bresciana, invece, mister Maran non potrà contare sugli infortunati Ndoj e Fares (oltre al giovane Maccherini), mentre è rientrato l’allarme per Van De Looi, che è tornato a disposizione proprio come Galazzi, che pure ha lavorato a parte per alcuni giorni.

All’elenco degli assenti del Brescia, naturalmente, bisogna aggiungere Lezzerini, che dopo la lussazione al gomito patita nel match con il Como, è stato fermato per due settimane dai sanitari prima di un ulteriore consulto che dovrà definire i tempi di rientro per l’ex portiere del Venezia (si parla a tal proposito di un paio di mesi). Le chiavi della porta del Brescia, dunque, sono tornate nelle mani di Andrenacci. Toccherà a lui chiudere nel migliore dei modi l’andata e dimostrare alla dirigenza biancazzurra che al mercato di gennaio non sarà necessario andare in cerca di un nuovo estremo difensore titolare. Al massimo di un secondo affidabile...

Probabili formazioni:

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris (Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (Verna), Ghion, Pompetti, Vandeputte; Biasci (Iemmello), Donnarumma (Ambrosino). All: Vivarini. Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni (Papetti), Cistana, Mangraviti; Dickmann, Van De Looi (Paghera), Bisoli, Jallow (Huard); Bjarnason, Galazzi (Olzer); Borrelli (Moncini). All: Maran. La gara si giocherà domani, sabato 23 dicembre (alle ore 15), allo Stadio Ceravolo di Catanzaro e sarà visibile su Sky e Dazn.