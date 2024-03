In casa delle Rondinelle. Brescia, scoglio Catanzaro sulla via dei playoff

Messa da parte la rabbia per l’immeritata sconfitta patita a Parma, il Brescia oggi ospiterà il Catanzaro con un obiettivo molto importante. In effetti le Rondinelle, dopo avere messo in mostra il loro volto migliore in casa della capolista, con un avversario di valore come i calabresi possono cercare il risultato in grado di consolidare la presenza in zona playoff e le ambizioni della formazione di mister Maran.

"Dovremo essere molto bravi e avere lo spirito delle ultime prestazioni – è la presentazione del tecnico biancazzurro – cercando di limitare gli errori. Loro hanno superato un calo e sono una squadra di qualità. In ogni caso dobbiamo guardare soprattutto a noi. Ci siamo meritati la possibilità di giocare una partita così. Abbiamo svoltato in una strada che era in salita ed abbiamo dimostrato con il Parma di poter dire la nostra anche con le grandi". Complice la classifica più che corta della serie B, il match odierno con i giallorossi, che hanno nella loro rosa l’ex Donnarumma (destinato a partire dalla panchina), può rivestire un’importanza particolare per i biancazzurri, che, in caso di vittoria, potrebbero davvero smettere di guardarsi alle spalle e credere con rinnovata convinzione ai playoff. Un compito che il Brescia cercherà di condurre a termine con il ritorno dal 1’ di Cistana, che tornerà a comporre la coppia centrale della difesa con Adorni. Per il resto, mentre Lezzerini proseguirà nel suo programma per un pieno recupero, si profilano i ballottaggi tra Van De Looi e il rientrante Paghera per una maglia a centrocampo e la corsa a quattro per i due posti sulla trequarti alle spalle di Borrelli.

(4-3-2-1): Avella; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Van De Looi (Paghera), Bertagnoli (Besaggio); Bianchi (Bjarnason), Galazzi; Borrelli. All: Maran.

Luca Marinoni