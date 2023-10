La sfida al Rigamonti. Il Brescia all’esame Bari per rialzare la testa

Sono diversi i motivi che rendono importante per il Brescia il match odierno al "Rigamonti" (ore 16.15) con lo spauracchio Bari. Innanzitutto le Rondinelle devono mettere in campo la forza necessaria per riprendere subito il loro cammino dopo la sconfitta patita nel finale del recupero con il Modena. Nello stesso tempo, però, la squadra di Gastaldello è chiamata a giocare con coraggio per cancellare il brutto ricordo dello scorso anno, quando proprio una sconfitta tennistica con i pugliesi diede il via alla crisi dalla quale la formazione biancazzurra non è più riuscita a riprendersi. Contro un avversario affamato di punti come i Galletti dell’ex Marino, il Bresciadeve trovare lo spirito necessario per riuscire ad imporre il proprio gioco e cercare di far valere le proprie qualità con una rivale come i biancorossi che in estate sono stati allestiti con chiari sogni di gloria. "Dobbiamo migliorare nelle cose che non hanno funzionato con il Modena – dice Gastaldello che dovrà rinunciare ancora a Cistana e sta riflettendo su schierare sulle fasce – Vogliamo fare una partita attenta ed aggressiva, consapevoli che il Bari ha giocatori che possono far male".

: (3-5-2): Lezzerini; Papetti, Mangraviti, Adorni; Jallow (Dickmann), Bisoli, Paghera, Bjarnason, Dickmann (HuardFares); Moncini (Borrelli), Bianchi. All Gastaldello.

IL TURNO: Cittadella-Cremonese 1-2; Como-Catanzaro 1-0; FeralpiSalò-Reggiana 0-3; Spezia-Cosenza 0-0; Sudtirol-Sampdoria 3-1; Ascoli-Parma 1-3 – oggi (16.15): Brescia-Bari; Modena-Ternana; Palermo-Lecco; Venezia-Pisa.

LA CLASSIFICA: Parma 26 punti (giocate 11); Catanzaro 21; Palermo 20 (9); Venezia 18 (10); Como 17 (10); Sudtirol (10), Modena (10) e Cremonese 16; Cosenza 15; Reggiana 14; Brescia (8) e Cittadella 13; Ascoli e Pisa (10) 12; Bari 11 (10); Spezia 8 (10); Sampdoria 7 (-2); Ternana 6 (10); FeralpiSalò 5; Lecco 4 (8).

L.M.