Maran sotto osservazione. Brescia, lo Spezia è un bivio

Le due sconfitte con Sassuolo e Cesena hanno raffreddato in modo significativo gli entusiasmi in casa del Brescia. La frenata, causata anche da qualche infortunio di troppo di elementi cardine, ha fatto storcere il naso non solo ai tifosi, ma ha sollevato i primi dubbi intorno alla panchina di Maran. L’impressione è che, salvo un tracollo nel match di questa sera (ore 20.30 al Rigamonti) con lo Spezia, il tecnico biancazzurro rimarrà al suo posto e tutto l’ambiente cercherà di ricompattarsi per ritrovare, con rinnovata convinzione, la via maestra che in questo momento sembra smarrita. Un’intenzione apparentemente nei piani del presidente Cellino che dovrebbe continuare a dare fiducia a un allenatore esperto e di sicuro valore come Maran. Anche se il “tam-tam“ è già partito e non sono in pochi quelli che ipotizzano i primi contatti con Venturato (in tribuna a Cesena). Resta soprattutto la consapevolezza dell’importanza del match di questa sera che deve permettere alle Rondinelle di tornare a volare. Un propositypo che non si preannuncia affatto semplice, visto che sul fronte opposto i liguri di D’Angelo, appena scivolati in terza posizione, superati dal Sassuolo, vogliono procedere a pieni giri e non intendono rallentare davanti al Brescia. Un atteggiamento che fa capire subito che la squadra di Maran è chiamata a mettere in campo il meglio delle risorse a disposizione. Bisoli, Moncini e Galazzi sono ancora ai box e Cistana ha appena ripreso ad allenarsi a pieno regime. Serviranno tutto il cuore e l’orgoglio dei biancazzurri per allontanare il vento della crisi.

(4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Fogliata, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli. All: Maran.