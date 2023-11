Mercoledì il recupero al Barbera. Tracollo Brescia, Gastaldello ha ancora una chance

La terza sconfitta consecutiva, patita in casa del Cittadella (sempre più bestia nera delle Rondinelle) ha lasciato al Brescia indicazioni contrastanti ed una consapevolezza ben precisa. Quest’ultima proietta la squadra di mister Gastaldello verso il recupero di mercoledì (alle 18.30) a Palermo, quando la formazione biancazzurra dovrà radunare tutte le risorse a disposizione per tornare con un risultato positivo dalla sfida con i rosanero dell’ex Corini. Per il resto, il momento delle Rondinelle si sta facendo delicato, con alcuni aspetti di crescente preoccupazione. Tra questi una rosa ristretta, limitata dalle contemporanee assenze di pedine importanti come Bisoli, Cistana e Adorni. In particolare le ultime due indisponibilità, dei due centrali, impediscono a Gastaldello di utilizzare la difesa a tre che sembrava avere trasmesso solidità al pacchetto arretrato.

Inoltre Papetti e Mangraviti, proposti come coppia centrale di una retroguardia a quattro, sono tornati a mostrare quelle battute a vuoto che avevano indotto Gastaldello a passare alla difesa a tre. Se vista la situazione, l’imperativo è recuperare Cistana e Adorni possibilmente già per mercoledì, le cose non vanno meglio a centrocampo, dove capitan Bisoli rappresenta un punto di riferimento sia tecnico che morale per i compagni. Le condizioni precarie di Paghera e un Van De Looi che non riesce a convincere, stanno frenando il rendimento del reparto di mezzo che, comunque, può sorridere per il ritorno in campo con gol (dopo quasi un anno di assenza) di Bertagnoli. Il gruppo, a Cittadella, ha lottato, ma, complici due decisioni arbitrali, ha finito per rimanere ancora a mani vuote. Tre passi falsi che possono rappresentare un pericolo anche per la panchina di Gastaldello, che comunque si è detto sereno e concentrato solo a dare il massimo. Per il momento, comunque, l’impressione è che il presidente Cellino non stia meditando nuove rivoluzioni, ma a Palermo le Rondinelle non dovranno commettere errori e riprendere il loro cammino.

Luca Marinoni