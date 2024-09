Orgoglio Brescia: le Rondinelle vincono 2-1 a Bolzano

Il Brescia si impone 2-1 in casa del Sudtirol ed offre la migliore risposta alle critiche ricevute dopo la brutta sconfitta con la Reggiana. Proprio per cercare di ripartire con la necessaria sicurezza mister Maran si copre e al “Druso” punta sulla difesa a tre, con Cistana in panchina. È la base di partenza di una gara che restituisce convinzione e fiducia alle compagine biancazzurra.

I biancorossi partono con buona decisione e nei primi minuti Lezzerini deve intervenire prima su Davì e poi su Casiraghi, che tenta il gol direttamente dalla bandierina. Le Rondinelle, nonostante tutte le problematiche della vigilia, non si perdono d’animo e al 12’ sono proprio gli ospiti a sbloccare il risultato con Adorni (proprio com’è accaduto nella prima giornata con il Palermo), che di testa sfrutta un cross di Corrado per trafiggere Poluzzi. Gli altoatesini cercano di reagire al colpo imprevisto, ma i biancazzurri chiudono bene tutti i varchi e continuano a pungere in avanti. Prima Juric, all’esordio dal 1’, e poi Besaggio mettono in difficoltà la retroguardia dei padroni di casa, che non riescono ad andare oltre una nutrita collezione di tiri dalla bandierina. Il pacchetto arretrato del Brescia è sempre molto attento e Adorni e Jallow chiudono con tempismo le folate dei biancorossi. L’ultimo tentativo del primo tempo è del Sudtirol, ma lo stacco di testa di Tait non impensierisce Lezzerini.

La ripresa si apre con Maran che schiera in cabina di regia Verreth al posto di Paghera, già ammonito. Il Sudtirol cerca di aumentare la sua pressione e provano la conclusione Odogwu e Arrigoni, ma la porta bresciana non corre particolari pericoli. Ben più efficace è il gioco in avanti delle Rondinelle, che dapprima si rendono insidiose con un guizzo di Juric e poi, al 15’, firmano il raddoppio con una triangolazione Besaggio-Galazzi-Corrado, conclusa in rete dall’ex esterno della Ternana. Il doppio vantaggio tranquillizza le Rondinelle che gestiscono con crescente autorità l’incontro, ma al 39’ della ripresa il Sudtirol usufruisce di un rigore per un tocco di mano di Verreth. Odogwu trasforma con freddezza, ma il Brescia serra le fila con grande cuore e riesce a condurre in porto una vittoria che definire preziosa è quasi riduttivo. Sudtirol-Brescia 1-2 (0-1) Sudtirol (3-4-2-1): Poluzzi 6; Kofler 6 (30’ st Giorgini 6), Ceppitelli 5,5, Cagnano 5,5; Molina 6 (21’ st Rover 6), Arrigoni 6 (30’ st Merkaj 6), Kurtic 6,5, Simone Davì 6; Tait 6,5 (21’ st Praszelik 6), Casiraghi 6,5 (21’ st Mallamo 6); Odogwu 6,5. A disposizione: Drago; Tscholl; Martini; Crespi; Federico Davì; Pietrangeli; Vimercati. All: Federico Valente 6. Brescia (3-5-1-1): Lezzerini 6; Papetti 6,5, Adorni 7, Jallow 6,5; Dickmann 6,5, Bisoli 6, Paghera 6 (1’ st Verreth 6), Besaggio 6,5 (44’ st Bertagnoli sv), Corrado 6,5 (46’ st Calvani sv); Galazzi 6 (29’ st Olzer 6); Juric 6,5 (29’ st Bianchi 6). A disposizione: Andrenacci; Cistana; Muca; Fogliata; Bjarnason; Nuamah; Buhagiar. All: Rolando Maran 7. Arbitro: Daniele Rutella di Enna 6. Reti: 12’ pt Adorni; 15’ st Corrado; 39’ st Odogwu. Note: ammoniti: Paghera; Galazzi; Juric; Ceppitelli; Cagnano; Merkaj; Lezzerini – angoli: 9-2 – recupero: 2’ e 7’ – spettatori: 5.000 (di cui circa mille di parte bresciana).