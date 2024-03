Qui rondinelle. Il Brescia in porta aspetta Lezzerini. Vicino al rientro anche Andrenacci

Il Brescia ieri ha ripreso gli allenamenti indirizzando la propria attenzione verso la trasferta di lunedì 1° aprile sul difficile campo del Cosenza che segnerà il ritorno in campo della Serie B. Nel giorno che ha segnato il trentesimo anniversario della storica vittoria dell’AngloItaliano ottenuta a Wembley dalla squadra allora allenata da Mircea Lucescu e l’inizio del percorso affidato ad Eugenio Bianchini, nuovo responsabile del settore giovanile biancazzurro, Rolando Maran ed i suoi giocatori hanno cercato di tracciare il punto della situazione in vista di questo rush finale del campionato che può spalancare le porte dei playoff alle Rondinelle.

Dopo il ritorno in campo di Cistana, ancora intento a ritrovare la forma migliore dopo la lunga assenza, si sta ritagliando un’attenzione particolare la questione-portieri. Lezzerini è sempre più vicino al rientro, mentre Andrenacci prosegue nelle terapie per superare l’infortunio subìto. La loro contemporanea assenza è stata "coperta" al meglio dal giovane Avella, che nelle cinque partite disputate è passato da "elemento tutto da scoprire" a valida risorsa per il Brescia. Tornando però a disposizione Lezzerini, il classe 2000, pur avendo dimostrato la sua affidabilità, rischia di finire nuovamente in coda alle gerarchie. Una scelta difficile per Maran, che dovrà individuare il portiere sul quale puntare per lo sprint finale delle Rondinelle.

Luca Marinoni