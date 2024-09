Il Brescia cerca il riscatto contro la Reggiana. Le probabili formazioni

Brescia, 27 agosto 2024 – A poche ore dall’immeritata sconfitta interna con il Cittadella, il Brescia tornerà in campo questa sera (fischio d’inizio alle 20.30) per rendere visita ad una rivale da prendere con le molle come la Reggiana.

Gli emiliani sono partiti bene e, dopo il pareggio subito in pieno recupero nel match inaugurale con il Mantova, nel turno precedente sono andati a vincere in casa della Sampdoria per una serie positiva che intendono far proseguire con le Rondinelle. Entrambi gli allenatori, viste anche le fatiche ravvicinate di questa settimana che propone tre gare in sette giorni, stanno studiando il modo per dosare al meglio le forze dei giocatori a loro disposizione e le formazioni iniziali potrebbero proporre alcune modifiche rispetto a quanto visto nelle prime due giornate.

Un discorso che vale a buon diritto per la compagine di mister Maran, che ha recuperato il giovane difensore Calvani e dovrà rinunciare solo a Moncini (che continua il suo lavoro personalizzato per rientrare).

In questo senso sono diversi i ballottaggi che il tecnico biancazzurro dovrà definire in questa vigilia così “ristretta”, con giocatori come Bianchi, Corrado, Besaggio e Paghera che puntano ad una maglia da titolare, senza dimenticare altri due “pretendenti”, Bjarnason e Juric, che, dal canto suo, sogna di poter scendere in campo dal 1’ per la prima volta in questa sua esperienza in Italia appena agli inizi. Al di là di quelli che saranno i giocatori che scenderanno in campo al “Città del Tricolore”, mister Maran ha insistito più volte su quello che dovrà essere l’atteggiamento del Brescia.

In effetti la sconfitta, tanto amara quanto immeritata, patita con il Cittadella si può trasformare in un insegnamento prezioso per le Rondinelle, che devono imparare a gestire i diversi momenti che può proporre una partita con la serenità e l’attenzione che possono rappresentare una via privilegiata per raggiungere il risultato desiderato. Un atteggiamento che Bisoli e compagni dovranno mantenere dal primo all’ultimo istante di gioco in casa di un avversario da tenere costantemente sott’occhio dome una Reggiana che vuole alzare l’asticella delle sue ambizioni.

Probabili formazioni:

Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Fiamozzi (Sampirisi), Rozzio, Meroni, Libutti; Ignacchiti, Reinhart (Stulac), Sersanti; Vergara, Portanova (Okwonkwo/Vido); Gondo. All: Viali. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Corrado (Jallow); Bisoli, Verreth (Paghera), Besaggio; Galazzi (Bjarnason), Bianchi (Olzer); Borrelli (Juric). All: Maran.

La partita si giocherà questa sera, martedì 27 agosto, alle 20.30, allo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia e sarà visibile su Dazn.