Brescia determinato a vincere con la Reggiana, probabile formazione e dove vedere la partita

La sfida che il Brescia giocherà domani (si parte alle 16.15) in casa della Reggiana ha un’importanza del tutto particolare per le Rondinelle. Contro un avversario ben determinato a sfruttare il fattore campo per raccogliere tre punti più che preziosi, infatti, si potrà comprendere meglio il reale valore della squadra biancazzurra, “rinvigorita” dalla cura-Maran, che, finora, ha fruttato due pareggi sostanziosi e una vittoria assai netta sulla Sampdoria.

È questo il vero volto della “nuova” compagine bresciana o si tratta di un nuovo slancio momentaneo, legato, magari, al cambio in panchina? E, nello stesso tempo, il Brescia di Maran deve pensare esclusivamente a raggiungere il prima possibile la salvezza o può alzare lo sguardo e cercare di raggiungere un posto nei play off? A queste e alle molte domande che circolano in questo momento in casa bresciana possono offrire una risposta di sicuro rilievo i 90’ che si giocheranno a Reggio Emilia, dovendo fare i conti con una pericolante che in questo momento è staccata di due punti ed è collocata sulla soglia della zona play out che le Rondinelle sono determinate a staccare in modo definitivo.

Per raggiungere questo intento e superare a pieni voti anche l’esame della Reggiana (costretta a sua volta a fare i conti con diversi assenze in vista del match di domani) la formazione di Maran pare intenzionata a proseguire sulla strada che si sta rivelando solida della difesa a tre e con uno schieramento compatto che potrebbe avere ancora in Borrelli il suo punto di riferimento avanzato. Per quel che riguarda la formazione, in difesa potrebbe ripetersi il ballottaggio tra Papetti e Adorni per completare il trio arretrato, mentre a centrocampo si guarda al possibile recupero di Paghera, anche se l’ex Ternana, potrebbe anche partire dalla panchina, con uno tra Van De Looi (ipotesi principale) e Bertagnoli pronto a giocare al fianco di capitan Bisoli.

Al di là di quelli che saranno gli interpreti che sfideranno dal 1’ la Reggiana, comunque, mister Maran è stato molto chiaro con i suoi giocatori, ai quali ha chiesto non solo attenzione e determinazione, ma anche il coraggio che può continuare a far soffiare alle spalle del Brescia il gradito vento della risalita. PROBABILI FORMAZIONI: Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Rozzio, Marcandalli, Libutti (Romagna/Szyminski); Portanova, Bianco, Da Riva; Girma, Melegoni; Antiste. All: Nesta. Brescia (3-4-2-1): Lezzerini; Papetti (Adorni), Cistana. Mangraviti; Dickmann, Paghera (Van De Looi/Bertagnoli), Bisoli, Jallow; Bjarnason, Galazzi (Olzer); Borrelli. All: Maran.

DOVE VEDERE LA PARTITA:

La partita si giocherà domani, domenica 10 dicembre, alle ore 16.15 allo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia e sarà visibile su Sky Sport Calcio e Dazn.