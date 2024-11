Rondinelle ko nel recupero. Il Brescia rimonta e poi cade. Colpo Cosenza al Rigamonti

di Luca Marinoni

BRESCIA

Il Brescia non riesce a confermare il blitz vincente in casa della Sampdoria e cade nel modo più beffardo al “Rigamonti“ contro un Cosenza abile nel far valere al meglio concretezza ed efficacia. La squadra di Maran gioca un incontro altalenante. Parte bene, ma poi frena e si lascia trafiggere per due volte dai rossoblù. Nella ripresa, quando tutto sembra perduto, le Rondinelle rialzano la testa e nell’ultimo quarto d’ora non solo agganciano la parità, ma ripartono decise a firmare il sorpasso vincente. Un intento che viene impietosamente vanificato all’ultimo minuto di recupero da un affondo dei calabresi, che si guadagnano lo spazio per la conclusione da tre punti di Charlys. I biancazzurri rimangono così a mani vuote e la delusione al Rigamonti è palpabile visto che, ancora una volta, la formazione di Maran manca il salto di qualità proprio nel momento che sembrava più vicino e si ritrova costretta a dover ripartire da capo. Sul 2-3 finale pesano innanzitutto alcuni errori di troppo commessi in fase difensiva, ma pure un paio di buone opportunità sciupate in zona-gol. La caduta interna con il Cosenza, dunque, finisce per vanificare l’entusiasmo che in casa biancazzurra era rifiorito dopo la vittoria con i blucerchiati e ripropone qualche malumore di troppo.

La sfida si apre su ritmi bassi. Il Brescia cerca di assumere con decisione l’iniziativa, ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Micai e al 34’ si vede trafiggere da Zilli, che supera Lezzerini su cross di Florenzi. La situazione si complica ulteriormente per le Rondinelle al 45’ quando Mazzocchi, su rigore, firma lo 0-2 che sembra chiudere la gara. Nella ripresa il Brescia stenta a riaprire la contesa, ma al 32’ Bjarnason trova il guizzo che carica i biancazzurri e sigla la rete che apre la strada alla rimonta. Al 45’ Bianchi trova il guizzo per il 2-2, ma la gioia bresciana è di breve durata, visto che al quinto ed ultimo minuto di recupero Charlys insacca la rete del 2-3 definitivo che lascia a mani vuote il Brescia.