Brescia, contro la Sampdoria è d'obbligo ritrovare la vittoria. Formazioni e diretta tv

Dopo i quattro pareggi che hanno accompagnato il suo arrivo sulla panchina del Brescia, mister Pierpaolo Bisoli vuole inaugurare il nuovo anno riportando le Rondinelle a quella vittoria che, curiosamente, manca proprio dalla gara giocata in casa dei blucerchiati lo scorso 3 novembre.

Un obiettivo che è reso di fondamentale importanza da una classifica che ha visto la formazione biancazzurra scivolare a tre soli punti di vantaggio dalla zona play out, una minaccia che sta preoccupando fortemente una tifoseria sempre più delusa e “distante” dall’operato del presidente Cellino. Come sempre sta accadendo in questa stagione, le Rondinelle stanno per presentarsi al nuovo appuntamento in condizioni davvero precarie, visto che con una Sampdoria a sua volta costretta a trovare riscatto saranno certamente assenti gli squalificati Cistana, Bisoli e Olzer, mentre verranno definite solo in extremis le condizioni di Moncini, febbricitante al pari di Cistana, Jallow, alle prese con una contusione, e di Borrelli che, pur essendo “oggetto del desiderio” di diverse squadre (alcune pure di serie A), non sta riuscendo a ripetere le prestazioni che in estate hanno convinto il presidente Cellino a sborsare una cifra importante per trasferire a titolo definitivo in biancazzurro l’ormai ex attaccante del Frosinone. Una fiducia importante che, però, complici alcuni infortuni di troppo e una certa lentezza nel ritrovare la giusta condizione, sul campo non è stata ancora ripagata a dovere (solo due finora i gol siglati dal classe 2000). Anche per questo Borrelli potrebbe diventare una “pedina di scambio” molto importante per rimodellare un Brescia in grado di allontanarsi dalla zona calda della classifica e riavvicinarsi ai play off. Il suo sacrificio potrebbe offrire ancora risorse economiche fresche per le casse del Brescia Calcio, ma, soprattutto, rappresenterebbe lo slancio necessario per far partire un mercato come quello biancazzurro che, al momento, sembra in una temibile posizione di stallo. Considerazioni queste, che, tuttavia, dovranno venire affrontate e risolte dopo la gara con la Sampdoria, una sfida nella quale il Brescia, nonostante le assenze importanti, dovrà mettere in campo il cuore necessario per fermare la voglia di rivincita dei blucerchiati. Quella ferrea volontà di lottare sino all’ultimo istante che mister Bisoli sta cercando di far acquisire ai suoi giocatori e che nell’ultima gara del 2024 ha fruttato un pareggio al ’96 (in inferiorità numerica) con la Cremonese che ormai nemmeno il più ottimista dei tifosi bresciani avrebbe osato immaginare. Con questo spirito le Rondinelle possono e devono riprendere il loro volo con la Sampdoria, ripetendo il blitz vincente dell’andata.

Probabili formazioni:

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Corrado; Bertagnoli, Verreth, Bjarnason; Galazzi; Moncini, Juric. All: Pierpaolo Bisoli.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Depaoli, Bellemo, Yepes, Akinsamiro, Beruatto; Coda, Tutino. All: Leonardo Semplici.

La partita si giocherà domenica 12 gennaio alle ore 19.30 allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e su “LaB Channel”.