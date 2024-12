Serie B. Brescia, la beffa arriva nel finale. Il Catanzaro firma il sorpasso al 98’

Finale amarissimo per il Brescia, che viene trafitto dal Catanzaro 2-1 al 98’. Continua l’astinenza dalla vittoria della squadra di Maran (l’ultimo successo il 3 novembre in casa della Sampdoria) che finisce fuori dalla zona playoff. Il punteggio si sblocca dopo 20’ con Bjarnason che, di testa, capitalizza l’assist di Galazzi. I giallorossi accusano il colpo, ma le Rondinelle non riescono a chiudere il match e al 43’ vengono raggiunti da Biasci. La ripresa offre ghiotte occasioni su entrambi i fronti, ma il finale si colora di giallorosso. Al 43’ viene annullato un gol a Compagnon, al termine del lungo recupero arriva la stoccata di Bonini che lascia tristemente a mani vuote il Brescia.

L.M.