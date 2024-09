Serie B. Maran: "Non firmo per un pari con la capolista»

Oggi alle ore 15, all’Arena Garibaldi, si giocherà il big-match della sesta giornata di Serie B tra il Pisa capolista e il Brescia, che insegue con due punti di distanza. Una sfida di grande fascino che, però, negli ultimi giorni di vigilia si è gradatamente complicata per le Rondinelle. Dopo alcuni giorni di allenamento a ranghi completi, infatti, si sono fermati Galazzi e Cistana, mentre Olzer e Borrelli hanno dovuto fare i conti con un attacco febbrile. Buon per mister Maran che Bisoli, dopo qualche noia muscolare, si è ripreso e dovrebbe essere regolarmente al suo posto in un duello che si sta trasformando sempre più in una partita a scacchi. Entrambi gli allenatori, che nel match odierno indossano i panni degli ex di turno, sono alle prese con più di un’assenza e non intendono offrire il minimo vantaggio al quotato avversario.

Nonostante gli intoppi, comunque, il messaggio di Rolando Maran è molto chiaro: "Non cerchiamo alibi e, personalmente, non firmo mai per qualcosa che sia diverso da una vittoria prima di una gara. Dobbiamo puntare al massimo. Si tratta di una sfida che ci siamo meritati e vogliamo goderci fino in fondo. La classifica è sempre una conseguenza di quello che fai e una sfida tra squadre di vertice offre stimoli importanti. Noi, in ogni caso, siamo sempre motivati a far bene, vogliamo dimostrare quanto valiamo". Maran non deve però definire solo l’undici che partirà dal 1’ contro i nerazzurri di Pippo Inzaghi. In effetti l’allenatore biancazzurro potrebbe decidere di proseguire con il collaudato 4-3-2-1, che sta permettendo a Bisoli e compagni di fare bene, ma è anche tentato dal riproporre il coperto 3-5-2 che nel momento più delicato di questo avvio di campionato ha fruttato la preziosa vittoria a Bolzano.

Uno schieramento prudente che, come ha ribadito lo stesso Maran, non comporta un cambiamento dello spirito con il quale vuole giocare le sue partite il Brescia, intenzionato a guidare il più possibile il gioco. Sul fronte dei singoli, oltre a Papetti che prenderà il posto di Cistana, Bjarnason e Bianchi si contendono l’opportunità di sostituire Olzer, anche se le imperfette condizioni di Olzer potrebbero offrire una maglia da titolare ad entrambi. In ogni caso, per dare una risposta adeguata alle qualità del Pisa dei tanti ex (Caracciolo, Moreo, Matteo Tramoni e l’infortunato Leris, oltre, naturalmente, a mister Inzaghi) servirà una prova d’orgoglio di tutto il gruppo bresciano, che, proprio nell’occasione più difficile, è chiamato a dimostrare tutto il suo valore.

(4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Papetti, Corrado; Bisoli, Verreth, Besaggio; Bjarnason, Bianchi; Juric. All. Maran.

