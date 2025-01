Serie B. Maran-tris: "Mercato e polemiche?. Pensiamo solo al bene del Brescia»

Rolando Maran è tornato a parlare da allenatore del Brescia. Al terzo giorno di lavoro a Torbole, il tecnico trentino, con la consueta serenità, ha fatto il punto della situazione, spingendo con fiducia lo sguardo in avanti e senza evitare i punti più delicati del momento. A cominciare dall’attuale rapporto con Massimo Cellino: "Con il presidente - le parole dell’allenatore richiamato dopo sette giornate di gestione Bisoli - ci siamo parlati. Mi ha chiarito il suo pensiero e gli ho detto il mio. Ho visto molta fiducia in me. Dobbiamo pensare solo alla squadra, abbiamo un obiettivo troppo grande".

Sull’altra nota saliente di queste ore Maran ha sorvolato: "Per quel che riguarda il mercato, Cistana sta bruciando le tappe per rientrare. Preferisco concentrarmi su altri aspetti". A cominciare dalla gara di domenica a Carrara: "Sarà una partita importante, ma non decisiva. È la quinta squadra per punti fatti in casa. Noi affronteremo l’impegno con il giusto approccio. Adesso - è il proposito di mister Maran - dobbiamo tornare a rendere tutto semplice. Dobbiamo fare di più e farlo meglio, devono cambiare le prestazioni di tutti".

Un cenno, infine, su Dimitri Bisoli: "Non ho dubbi su di lui. È turbato per questo esonero che ha toccato suo padre, ma lui sente questa maglia sulla pelle".

Luca Marinoni