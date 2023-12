SERIE B. Mercato, il Brescia guarda già al futuro. Blindati Fogliata e Ferro, firma fino al 2028

Siamo nel vivo di una stagione impegnativa e ancora tutta da decidere eppure il Brescia guarda avanti e lo fa puntando con decisione sulle risorse del suo sempre fertile settore giovanile. In questo senso, dopo aver prolungato nei giorni scorsi fino al 30 giugno 2026 il rapporto con Davide Adorni e Lorenzo Andrenacci, ieri è stata ufficializzata la firma del primo contratto da professionista per Riccardo Fogliata e Matteo Ferro, che rimarranno legati alle Rondinelle sino al 2028. Nati entrambi nel 2004, sono cresciuti nel vivaio biancazzurro fino a raggiungere la prima squadra. Fogliata, centrocampista bresciano doc (è nato a Castrezzato), è già riuscito a totalizzare 10 presenze in serie B, mentre Ferro, attaccante nato a Cremona, ha esordito tra i cadetti nell’ultima gara con la Reggiana. Luca Marinoni