Sesto pareggio consecutivo. Brescia, ancora una X. Bari ripreso due volte

di Luca MarinoniIl Brescia non molla mai e conquista a Bari un pareggio che vale più del punto aggiunto alla classifica, anche se si tratta del sesto consecutivo. Il 2-2 finale mostra segnali importanti per la squadra di Pierpaolo Bisoli, nonostante le numerose assenze, in una gara giocata sotto una pioggia costante, in salita sin dal 1’. Al San Nicola il risultato si sblocca dopo soli 27“. Oliveri riesce ad arrivare al cross e Lella, lasciato incustodito davanti a Lezzerini, colpisce di testa costringendo gli ospiti all’inseguimento. I biancorossi cercano di chiudere subito la gara, ma gli ospiti riescono a rimanere in partita e al 30’ Olzer appoggia a Bianchi l’invitante assist dell’1-1.

La gioia del Brescia è però di breve durata e al 41’ la difesa ospite si lascia nuovamente sorprendere da un colpo di testa. Questa volta è Bellomo a staccare battendo Lezzerini per il nuovo vantaggio dei pugliesi. Il Brescia non demorde e riesce a frenare le giocate dei locali fino al 20’, quando Galazzi disegna il guizzo che porge a Dimitri Bisoli il pallone del 2-2. "Ho un gruppo di ragazzi che non cambierei mai - commenta il tecnico ospite a fine gara -. Quando saremo al cento per cento, ci sarà da divertirci perché abbiamo valori importanti. Il gol di Dimitri? È il coronamento di un sogno padre-figlio. Si è liberato della pressione, non è facile essere allenati dal padre".