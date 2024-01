Il Brescia della “cura Maran” deve proseguire l'operazione play off. Diretta tv alle 14

Il Brescia, che è (finalmente) tornato ad assaporare il dolce sapore della zona play off, è chiamato a consolidare la posizione appena ritrovata. Domani (fischio d’inizio alle 14) il match al “Rigamonti” con il Sudtirol offre alla squadra di mister Maran un’occasione più che interessante per dare ulteriore slancio alla propria risalita.

Naturalmente il Brescia dovrà stare molto attento alle insidie degli altoatesini, che hanno ricevuto una preziosa boccata d’energia dal successo con la FeralpiSalò, ma non possono permettersi di rimanere a mani vuote e, quindi, scenderanno in campo ben decisi a dare tutto pur di conquistare un risultato positivo.

Le difficoltà non mancano nemmeno all’interno del gruppo biancazzurro, che dovrà rinunciare ad un elemento importante come Cistana, uscito anzitempo per infortunio in occasione della vittoriosa trasferta a Modena (per lui si parla di un mese di stop forzato). L’assenza del centrale si preannuncia particolarmente delicata per una formazione che punta sul modulo a tre in difesa e che, in questo momento, può contare, sostanzialmente, su tre giocatori di ruolo (Papetti, Adorni e Mangraviti). Mister Maran, che già in questa vigilia è costretto a confrontarsi con le precarie condizioni di Bisoli, deve quindi fare affidamento su numeri più che ridotti e potrebbe incorrere in più di un problema nel malaugurato caso di sostituzioni in corsa. Nei giorni scorsi è arrivato a disposizione del tecnico trentino un centrale di prospettiva come Cartano, ma il ventunenne giunto dalla Carrarese ha potuto sostenere solo poche sedute di allenamento con i nuovi compagni e al momento non sembra offrire le necessarie garanzie. Rimanendo in tema di mercato, mentre rimane in evoluzione la posizione di Cistana, Huard e Van De Looi, che non hanno rinnovato con il Brescia, la società del presidente Cellino, che ha prolungato fino al 2026 il rapporto con Lezzerini, continua la ricerca di un nuovo difensore centrale di esperienza e di un terzino sinistro. I nomi che circolano, a tal proposito, sono diversi, ma non si è ancora vista la fumata bianca che potrebbe offrire ulteriore slancio alle Rondinelle per consolidare la loro posizione in zona play off.

Probabili formazioni: Brescia (3-4-2-1): Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Dickmann, Paghera, Bisoli (Van De Looi/Bertagnoli), Jallow; Bjarnason, Galazzi; Borrelli (Moncini). All: Rolando Maran.

Sudtirol (3-5-2): Poluzzi; Giorgini (Kofler), Scaglia, Masiello; Ciervo, Broh (Arrigoni/Kurtic), Tait, Casiraghi, Cagnano; Rauti, Merkaj (Pecorino). All: Federico Valente.

La gara si giocherà domani, sabato 20 gennaio, alle 14, allo Stadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Sky e Dazn.