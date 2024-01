FeralpiSalò: servono tre punti “pesanti” per risalire. La diretta tv alle 14

Solo pochi mesi fa FeralpiSalò e Catanzaro si sono ritrovate di fronte, cariche e pieno di entusiasmo per il Campionato appena vinto, per contendersi la Supercoppa di serie C. Un trofeo che è stato conquistato dai giallorossi e che, sostanzialmente, ha anche rappresentato il segnale del destino profondamente diverso che avrebbe accolto le due matricole al loro arrivo in serie B.

In effetti i calabresi, che hanno mantenuto lo “zoccolo duro” della compagine che ha vinto in grande stile il girone C, si sono adattati rapidamente alla categoria superiore, tanto da diventare ospiti fissi della zona play off e venire considerati a lungo la squadra rivelazione della stagione.

Il destino della compagine verdeblù è stato del tutto diverso. Affacciatisi al torneo cadetto con un organico profondamente cambiato, i gardesani non sono riusciti a raggiungere il passo della serie B. Il risultato è il cammino più che sofferto che ha imprigionato in coda una FeralpiSalò che non è ancora riuscita a trovare il bandolo della matassa e a sciogliere “nodi” che si stanno pericolosamente trascinando dall’inizio della stagione (nonostante il passaggio in panchina da Vecchi a Zaffaroni).

Diversi giocatori sembrano avere accusato in modo pesante il salto di categoria, mentre i nuovi arrivati non sono riusciti a trasmettere l’apporto sperato. Il problema principale riguarda l’attacco, che segna meno che col contagocce.

Il risultato di tutto questo è che la matricola verdeblù gioca anche buone partite, si fa valere con l’avversario di turno, ma non riesce a segnare e quando passa in svantaggio fa grande faticare a recuperare.

Con il Catanzaro la compagine di mister Zaffaroni ha bisogno dei tre punti che potrebbero ridurre ulteriormente il distacco dalla zona play out e dalla salvezza diretta, che attualmente si trovano rispettivamente a quattro e a sette lunghezze di distanza. Il fanalino di coda non ha più tempo a disposizione e deve rilanciare la sua rincorsa già domani con tre punti sonanti. Un successo nel duello di domani con i temibili giallorossi, unito ad alcuni innesti di qualità dal mercato (dopo l’arrivo dell’attaccante Dubickas, via Catania, ma il suo cartellino è del Pisa, sono numerose le trattative che coinvolgono i gardesani per tutti i reparti), potrebbe essere la “medicina” giusta per far salire in modo significativo le quotazioni della FeralpiSalò nella lotta per non retrocedere. Probabili formazioni

Feralpisalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Felici; Compagnon, Butic (Dubickas). All: Zaffaroni.

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Scognamillo, Krajnc; Biasci, Verna, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Sounas. All: Vivarini.

La partita si giocherà domani, sabato 20 gennaio, alle 14, allo Stadio Garilli di Piacenza e sarà visibile su Sky e Dazn.