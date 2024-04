FeralpiSalò-Brescia, a Piacenza derby da vincere per le due squadre: ecco perché

Anche se la partita si giocherà a Piacenza, domani alle 18 andrà in scena un derby bresciano di particolare importanza per FeralpiSalò e Brescia. Un rilievo non legato soltanto al fatto che si tratta di una storica sfida in serie B tra le due squadre bresciane, ma anche e soprattutto al valore dei tre punti in palio per le due contendenti.

La squadra di Zaffaroni, giunta a queste ultime tre giornate staccata cinque punti dalla salvezza, è obbligata a vincere per mantenere accesa la fiamma della speranza, ma anche le Rondinelle non si possono permettere passi falsi. In effetti i biancazzurri attualmente sono in zona play off, ma, oltre ad avere alle loro spalle la Sampdoria a -1, hanno soltanto due lunghezze di vantaggio su Pisa e Cittadella che possono ancora continuare ad inseguire un posto negli spareggi-promozione (senza dimenticare che Modena, Sudtirol e Reggiana sono a -4). Il tutto per una delicatissima sfida fratricida che nessuna delle due contendenti può permettersi di sbagliare.

Un errore, infatti, con due sole giornate ancora da giocare, potrebbe rivelarsi determinante per rovinare gli sforzi di tutta una stagione. Un discorso che, numeri alla mano, vale ovviamente in modo particolare per i gardesani, che devono cercare di ridurre il distacco dalla salvezza e che, proprio per questo, devono mettere in campo tutte le risorse a loro disposizione per vincere questa che per loro è un’autentica finale. Per quel che riguarda le condizioni dei giocatori verdeblù, mister Zaffaroni che invita i suoi a mantenere la massima attenzione dal 1’ all’ultimo istante di gioco, dovrà rinunciare a Di Molfetta, Manzari e Tonetto, ma può recuperare Martella, ex di turno, ormai pronto a ricomporre il trio difensivo di maggiore esperienza con Ceppitelli e Balestrero.

Ormai consolidato il quintetto che giostrerà a centrocampo, il tecnico salodiano assegnerà solo all’ultimo istante le due maglie in attacco, decidendo tra i quattro candidati a disposizione, con Compagnon e La Mantia leggermente favoriti su Dubickas e Butic. Sul fronte biancazzurro, le attenzioni della vigilia sono tutte incentrate su Moncini. L’ex spallino ha ripreso a lavorare con il gruppo e mister Maran spera di poterlo schierare dall’inizio. Per il resto consueto ballottaggio a centrocampo tra Bertagnoli e Besaggio, mentre il resto della formazione non dovrebbe riservare sorprese. Da segnalare che per iniziativa della FeralpiSalò il derby sarà seguito da una folta rappresentanza di ragazzi delle giovanili della società gardesana, che ha messo a disposizione pure alcuni pulmini per consentire ad un gruppo di appassionati con disabilità di raggiungere Piacenza in tutta comodità. PROBABILI FORMAZIONI FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Felici; Compagnon, La Mantia (Butic). All: Zaffaroni. Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio (Bertagnoli); Galazzi, Bianchi; Moncini (Bjarnason). All: