Serie B, FeralpiSalò a Venezia per riaccendere la speranza salvezza

La FeralpiSalò è pronta ad affrontare il penultimo appuntamento della stagione regolare con l’obiettivo di mantenere l’importanza desiderata per l’ultima giornata, che chiamerà la Ternana a rendere visita ai gardesani in quella che la formazione verdeblù spera potrà essere una sorta di spareggio per accedere almeno ai playout.

A 180’ dal termine la matricola di mister Zaffaroni si ritrova staccata quattro lunghezze dagli spareggi-salvezza e in Laguna ha l’obbligo di conquistare i punti necessari per ridurre lo svantaggio (anche solo a -3 dai rossoverdi). Un intento che, purtroppo, non ammette vie d’uscita e che, soprattutto, dovrà fare i conti con le opposte intenzioni degli arancioneroverdi che, ormai, hanno visto allontanarsi in modo deciso il Como (ora a +4) e la promozione diretta in serie A, ma che non possono permettersi di perdere punti in casa sia per non mettere in pericolo la propria autostima che, soprattutto, per mettere al sicuro in ogni caso quel terzo posto che potrebbe offrire vantaggi non trascurabili nella volata finale per conquistare il terzo ed ultimo biglietto utile per salire nella massima divisione.

Al “Penzo”, dunque, sta per andare in scena una partita “vera” tra due squadre che sono chiamate a dare il massimo per raccogliere tre punti, senza potersi accontentare e nemmeno lasciarsi guidare da particolari tatticismi. Ne è consapevole anche mister Zaffaroni che, anche se, sostanzialmente, la FeralpiSalò è appesa solo alla matematica ed è costretta a realizzare una sorta di miracolo sportivo per salvarsi, chiede ai suoi giocatori di pensare a giocare questa partita, senza guardare la classifica e senza nessun tipo di condizionamento al di fuori del rettangolo verde del “Penzo”.

In questa sorta di “mission impossible” da portare a felice conclusione, il tecnico verdeblù non potrà contare su Butic, Di Molfetta, Manzari e Tonetto, mentre spera di poter recuperare Martella per ripresentare la difesa con maggiore esperienza insieme a Ceppitelli e Balestrero. Per il resto avanti con il centrocampo che offre le maggiori garanzie in questo momento, mentre in avanti La Mantia, che sta chiudendo in bello stile una stagione a lungo avara di soddisfazioni, dovrebbe giostrare ancora in compagnia di Dubickas, favorito su Compagnon. L’elemento in più, che dovrà far sovvertire ogni pronostico alla matricola gardesana, dovrà però essere la consapevolezza di giocarsi l’ultima occasione per poter continuare a sperare e per dimostrare che questa FeralpiSalò, nonostante il lungo e fatico inseguimento nelle retrovie, merita di rimanere nell’Olimpo della serie B.

Probabili formazioni

Venezia (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (Altare); Candela, Busio, Tessmann, Lella (Bjarkason), Zampano; Pohjanpalo, Pierini (Gytkjaer). All: Vanoli. FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi (Martella), Ceppitelli, Balestrero; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; Dubickas (Compagnon), La Mantia. All: Zaffaroni.

Dove vederla

La partita si giocherà domani, domenica 5 maggio, alle ore 15, allo Stadio Penzo di Venezia e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.