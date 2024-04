La FeralpiSalò conquista un punto, ma la salvezza si allontana sempre più

La FeralpiSalò non si arrende mai e all’ultimo secondo strappa un pareggio in casa del Cittadella che, numeri alla mano, la mantiene in corsa per la salvezza, anche se la squadra di Zaffaroni nelle tre giornate rimanenti è chiamata a recuperare un pesante fardello di cinque punti.

Al “Tombolato” la partita entra subito nel vivo. Le due contendenti vogliono vincere e c’è subito un botta e risposta in avvio, ma gli spunti iniziali di Amatucci e Compagnon rimangono senza esito. Nonostante la determinazione dei granata, la squadra di Zaffaroni gioca a testa alta e si fa valere, tanto che Butic chiama due volte all’intervento Kastrati, mentre al 17’ la prima, vera palla-gol è di marca ospite. Compagnon triangola in profondità con Zennaro e si appresta alla conclusione, ma nel momento decisivo viene fermato da Carissoni, che 4’ più tardi è ancora protagonista e, sugli sviluppi di un angolo che la difesa gardesana non riesce ad allontanare a dovere, carica la sventola che, complice una piccola deviazione di Pilati, batte Pizzignacco e porta in vantaggio i granata.

Lo svantaggio rappresenta un duro colpo per la FeralpiSalò, che al 27’ rischia di incassare il raddoppio con l’ex Pittarello che prova il tiro dalla distanza e colpisce l’esterno della rete. Superata la mezz’ora la compagine verdeblù riesce a rendersi minacciosa. Dapprima prova il tiro Kourfalidis, mentre al 38’ Felici salta mezza difesa granata, ma il suo assist per Butic viene intercettato dalla retroguardia patavina. Mister Zaffaroni ed i suoi giocatori devono così affidare una rincorsa da non fallire alla ripresa che, in effetti, si apre con una ghiotta opportunità per i gardesani con Compagnon che al 7’ è bravo a mettere in difficoltà la difesa patavina, ma non riesce però a superare Kastrati. Dopo un duetto di ex gardesani tra Pittarello e Vita che Letizia interrompe con un deciso rinvio, la compagine verdeblù torna a farsi avanti al 20’. La Mantia, di testa, invita Balestrero al tiro, ma Sottini, in scivolata, riesce ad impedire la conclusione. Il copione della parte finale del match è chiaro.

La FeralpiSalò si spinge generosamente in avanti, ma non riesce a creare nitide palle-gol, mentre il Cittadella controlla con attenzione l’esiguo vantaggio. I gardesani, però, non demordono e dopo 4’ di recupero Letizia serve Pietrelli che in bello stile acciuffa l’1-1 che gela i sogni di play off dei padovani e mantiene accesa la fiammella della speranza della squadra di Zaffaroni che però si presenta alle ultime tre giornate a -5 dalla salvezza e che nel turno del 1 maggio dovrà giocare il derby con il Brescia al quale ha fatto il grande favore di frenare la rincorsa dei granata agli spareggi-promozione. Cittadella-FeralpiSalò 1-1 (1-0) Cittadella (3-4-2-1): Kastrati 6,5; Angeli 6, Pavan 6,5, Sottini 6; Carissoni 6,5 (43’ st Cassano sv), Amatucci 6,5, Branca 6,5 (35’ st Carriero sv), Giraudo 6; Vita 6,5, Tessiore 6 (27’ st Pandolfi 6); Pittarello 6,5 (43’ st Maistrello sv). A disposizione: Veneran; Maniero; Mastrantonio; Magrassi; Saggionetto; Rizza; Djibril; Cecchetto. All: Edoardo Gorini 6.

FeralpiSalò (3-5-2): Pizzignacco 6,5; Pilati 6 (11’ st Letizia 6,5), Ceppitelli 6, Balestrero 6,5; Bergonzi 6, Kourfalidis 6,5, Fiordilino 6, Zennaro 6 (39’ st Pietrelli 6), Felici 7; Compagnon 6,5 (22’ st Dubickas 6), Butic 6 (1’ st La Mantia 6). A disposizione: Liverani; Volpe; Giudici; Voltan; Krastev; Hergheligiu; Attys. All: Marco Zaffaroni 6,5.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli 6.

Reti: 21’ pt Carissoni; 49’ st Pietrelli.

Note: ammoniti: Carissoni; Carriero; Fiordilino – angoli: 3-3 - recupero: 2’ e 6’ – spettatori: 3.021.