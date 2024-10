Trasferta da dimenticare. Il Brescia crolla a Cesena

Un Brescia in formazione rimaneggiata si arrende ad un Cesena concreto ed efficace. I romagnoli approfittano al meglio delle assenze tra le Rondinelle e, grazie ad una doppietta di Shpendi dal dischetto, conquistano una vittoria che permette alla matricola di Mignani di guardare avanti con fiducia. Sul fronte opposto Maran deve fare i conti con le contemporanee assenze di Bisoli, Moncini e Olzer, mentre gli acciaccati Borrelli e Fogliata partono dalla panchina. Rimane comunque la "coperta corta" con la quale si trova obbligato a fare i conti l’allenatore bresciano, che ha serie difficoltà a trovare nuove soluzioni per cercare di modificare l’inerzia di un incontro che gradatamente si indirizza verso i bianconeri. La strada delle Rondinelle si fa ancora più difficile dopo il primo quarto d’ora: Papetti allarga il braccio per cercare di fermare uno spunto di Shpendi e l’arbitro assegna un rigore che il promettente attaccante cesenate trasforma nonostante il tentativo di parata di Lezzerini. Il Brescia prova a reagire, tiene a lungo il possesso della palla, ma non riesce a dare concretezza alla sua manovra. Il Cesena può così controllare il vantaggio e all’8’ della ripresa, sempre su rigore, firma, ancora con Shpendi il raddoppio che spegne anzitempo le speranze degli ospiti. Maran cerca di spingere in avanti i suoi ed inserisce anche Borrelli e Bianchi, ma la difesa bianconera non concede spazi e la gara si chiude con la quinta sconfitta stagionale per la formazione biancazzurra che, a questo punto, con altre due gare nello spazio di otto giorni, deve cercare di poter recuperare qualcuno dei suoi infortunati.