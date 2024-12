Bresciani primi nel girone B. Ospitaletto, ritorno al futuro: la matricola sogna. Sei anni fa in Seconda categoria, ora “vede“ la C

OSPITALETTO (Brescia)

Il cammino è ancora molto lungo e ricco di ostacoli, ma la pole-position dell’Ospitaletto nel girone B di Serie D si sta facendo sempre più solida e convincente. Quando mancano due partite al giro di boa, la squadra arancioblù ha portato a tre i punti di vantaggio sul Desenzano e a quattro quelli nei confronti della Varesina, mentre la Pro Palazzolo che non intende arrendersi è risalita in quarta posizione a meno sei dalla vetta. Al di là dei numeri, però, sono diversi i dati che confermano la voglia degli oranges di tornare tra i professionisti. Seguendo lo spirito del suo allenatore, Andrea Quaresmini, l’Ospitaletto, pur indossando i panni della matricola, si sta mostrando estremamente concreto. La formazione allestita dalla società arancioblù è completa in tutti i reparti e trova forza nella "fame" di vittorie di un gruppo che sta lottando in un’unica direzione. Il sogno di ritrovare il posto nel calcio che conta si sta facendo sempre più credibile e, quello che ai nastri di partenza poteva sembrare poco più di un sogno, si sta facendo un illustre obiettivo nel quale si può credere, restituendo così al professionismo una fucina di calciatori e dirigenti che hanno scritto pagine importanti con protagonisti come Corioni, Maifredi, Carnasciali, Strada, Schenardi e Cusin.

Luca Marinoni