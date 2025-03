Buffon jr a segno con la nazionale under 18 della Repubblica Ceca

Dopo la prima convocazione in nazionale e la prima presenza nella sfida contro il Portogallo, è arrivato anche il primo goal di Louis Thomas Buffon con la maglia della Repubblica Ceca under 18. Il figlio dell’ex numero uno della Juventus e della modella Alena Seredova è infatti andato a segno nell’amichevole vinta dalla nazionale boema contro la rappresentativa di pari età della Francia per il risultato di 4-1 realizzando la rete del momentaneo tre a uno a metà del secondo tempo. Inizialmente schierato in panchina, Buffon jr è subentrato all’inizio della ripresa impiegando soltanto una ventina di minuti per segnare il primo goal in nazionale, sfruttando al meglio un’indecisione della difesa avversaria in fase di impostazione, riuscendo a rubare il pallone ad un difensore francese e a battere l’estremo difensore ospite con un tiro da distanza ravvicinata. Un ottimo segnale insomma quello lanciato dall’attaccante del Pisa che in questo modo rientrerà ancora più galvanizzato alla corte del tecnico Pippo Inzaghi in vista di un intenso finale di campionato della squadra toscana, attualmente al secondo posto in Serie B e in piena corsa per conquistare una promozione nella massima serie che manca da oltre trent’anni. Una grande soddisfazione anche per papà Gigi, capodelegazione dell’Italia di Spalletti, che sarà ugualmente soddisfatto del percorso che Louis Thomas sta intraprendendo nell’immenso mondo del calcio. Fermo restando che le regole consentono al figlio del portierone nazionale di scegliere la nazionale maggiore azzurra, qualora in futuro dovesse arrivare una convocazione.