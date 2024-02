Buio sul "Benelli", la Vis soccombe al Gubbio. Karlsson illude ma poi c’è poco da salvare

VIS

1

GUBBIO

3

VIS (4-3-2-1): Neri F.; Ceccacci (1’ st Peixoto), Rossoni (17’ st Neri G.M:), Zagnoni, Mattioli; Nina (1’ st Iervolino), Di Paola, Rossetti (31’ st Molina); Karlsson, Pucciarelli (1’ st Mamona); Nicastro. All. Banchieri. A disp. Mariani, Polverino, Pecile, Obi, Loru, Valdifiori, Gulli, Kemayou.

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Signorini, Tozzuolo, Mercadante; Mercati (33’ st Dimarco), Casolari (17’ st Chierico), Bumbu (27’ st Rosaia); Spina (17’ st Brambilla); Di Massimo, Bernardotto (33’ st Udoh. All. Braglia. Vettorel, Desogus, Calabrese, Morelli, Guerrini, Pirrello.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Reti: 3’ pt Karlsson, 5’ pt Di Massimo, 8’ pt Spina, 14’ st Di Massimo

Note: spettatori 1.248 (132 ospiti), incasso totale 9.070 euro (5.531 al botteghino); espulso 42’ pt all. Banchieri; ammoniti Casolari, Rossoni, Iervolino, Di Massimo angoli 4-9; recupero 2’ + 4’

Niente da fare. Il Benelli per il Gubbio è diventato terra di conquista: quinta vittoria di fila contro la Vis, e il parziale dei gol deprimente: 16 a 1. Si interrompe la serie utile dei pesaresi (9 gare), si allunga quella dei Lupi: 6 vittorie nelle ultime 7, quarto colpo di fila in trasferta. Poteva finire anche peggio per una Vis partita bene ma ritrovatasi subito sotto. E incapace nella ripresa di proporre un reazione decente e trame credibili. Troppo presto gli uomini di Banchieri hanno perso le distanze, offrendo spazi enormi a un Gubbio di qualità superiore e dotato di velocità di esecuzione.

L’avvio coi fuochi d’artificio punisce i ritardatari: tre gol in otto minuti. La Vis non fa neppure in tempo a capitalizzare mentalmente il gol di Karlsson (testa su angolo di Di Paola, palo e palla oltre la linea dopo la respinta di Greco). Una papera di Neri regala il pari al Gubbio sul colpo di testa di Di Massimo non trattenuto. Ma è già l’indizio che a destra (territorio fin qui di Zoia finito alla Ternana) Pesaro soffre. Così arriva il raddoppio immediato: Spina aziona Di Massimo che spara forte in mezzo, Neri respinge e Spina corre fulmineo a chiudere l’azione. E’ il tema della partita. La Vis è costretta a scoprirsi, il Gubbio (che Braglia ha astutamente disposto con attaccanti rapidi cambiando la coppia dell’ultima partita) ha una verticalità tremenda. E quando salta il primo pressing vissino, o si sbaglia l’ultimo passaggio e persino un corner, fioccano le occasioni per i Lupi.

Filippo Neri si riscatta negando gol fatti a Bernardotto (due volte) e Spina. Ma la Vis non sta a guardare e si procura un paio di palle gol: con Rossetti sull’angolo di Di Paola e ancora con Rossetti dal limite, il cui sinistro è deviato in angolo. Nella ripresa non c’è partita, perché non arriva mai la scintilla per riaprirla, nonostante i cambi in serie. E’ anzi il Gubbio a chiuderla in fretta con un’azione da manuale, iniziata da Bumbu, rifinita di prima da Bernardotto e conclusa esemplarmente da Di Massimo. II Lupi, con la Vis sfilacciatissima (dentro anche Molina) sfiorano a più riprese il quarto ed è ancora Neri a dire di no a Udoh. Per la Vis solo tiri fuori dallo specchio, a parte una legnata centrale di Mattioli. Brutta botta, dopo la lunga serie utile. Bisognerà riorganizzarsi in fretta, per non scivolare in acqua infide.