Bundesliga, 25esima giornata: Bayern forza 8, vincono anche Leverkusen, Borussia e Lipsia

Milano, 11 marzo 2024 - Otto sono davvero tanti. Il Bayern Monaco stravince contro il Mainz per 8-1, ma non guadagna punti sul Leverkusen di Xabi Alonso che, nemmeno a dirlo, ha vinto contro il Wolfsburg. Resta apertissima la corsa Champions perché dalla terza alla sesta vincono tutte: Stoccarda che resta a distanza di sicurezza (+6) dal Borussia quarto. I gialloneri hanno il fiato sul collo del Lipsia a -1, mentre l'Eintracht vuole continuare a tenere viva la fiammella nonostante sia a -7 dal quarto posto. Ripercorriamo i risultati di giornata e vediamo la classifica.

Tutti i match del weekend

Si parte venerdì, con lo Stoccarda che non sbaglia contro l'Union Berlino. Il solito Guirassy sblocca la partita al 19' e nel secondo tempo la chiude Fuhrich al 65', le speranze della squadra della capitale terminano quattro minuti più tardi quando arriva l'espulsione di Schafer. Ben sei partite il sabato, cominciamo dal pareggio 3-3 tra Borussia Monchengladbach e Colonia. Gli ospiti vanno avanti al settimo con Alidou che chiude sul secondo palo l'assist di Kainz. Il Borussia la pareggia dopo il 30' con Neuhaus che inventa per Honorat. L’avvio della ripresa è molto simile al primo tempo, con Alidou che segna la sua doppietta personale al 64’, poi subiscono la furia del neoentrato Hack: alla prima palla toccata fa 2-2, poi in meno di tre minuti segna la doppietta che vale il 3-2. A dieci dalla fine però la squadra di Schultz la pareggia con Downs e al novantesimo le compagini si dividono la posta in palio. Il Lipsia non suda tanto nella vittoria 2-0 contro il Darmstadt. Pronti, via e al terzo minuto di gioco arriva l’1-0, grazie all’autorete di Isherwood sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli ospiti reggono in difesa, ma si gioca a una metà campo sola e il raddoppio è nell'aria. Al 50' ecco che la squadra di Marco Rose chiude i conti con Baumgartner che sigla il 2-0. Vittoria di misura dell'Augsburg contro l'Heidenheim per 1-0. Decisiva la rete al 22’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, di Gouweleeuw che la mette dentro di sinistro. Soffre, ma porta a casa tre punti importanti il Borussia Dortmund che vince 1-2 in casa di un coriaceo Werder Brema. Al 21' rovesciata splendida di Donyell Malen per il vantaggio giallonero, poi al 38' Brandt imbuca per Sancho che davanti alla porta non sbaglia e fa 0-2. La partita sembra in discesa, ma così non è. Al 46’, a pochi istanti dal duplice fischio, viene estratto il cartellino rosso a Sabitzer, con Terzic che leva obbligatoriamente Malen per Hummels. Secondo tempo di pura sofferenza del Borussia che si chiude nella propria metà campo e riescono a subire solamente un gol da Schmid al 70'. Il Bayern Monaco manda un segnale, poi raccolto, al Leverkusen: 8-1 al malcapitato Mainz. Poco prima del quarto d’ora arriva l’1-0, con Musiala che inventa per Harry b. Cinque minuti dopo raddoppia Goretzka, ma alla mezz'ora Amiri accorcia le distanze. Questa rete non è proprio andata giù a Tuchel e, soprattutto, ai giocatori bavaresi. Al settimo minuto di recupero del primo tempo ancora Kane fa 3-1 su assist di Goretzka. Nella ripresa si dilaga con Muller al 47' fa 4-1, poi ce ne sono tre in dieci minuti: Musiala al 61', Gnabry al 66' e Kane al 71'. C'è spazio anche per la doppietta di Leon Goretzka al 92' per fissare il risultato sull'8-1. Domenica la squadra di Xabi Alonso non si fa intimorire dal risultato del Bayern e risponde per le rime: vittoria di personalità 2-0 contro il Wolfsburg. La partita cambia al 28' con Jenz che rimedia il secondo giallo e i Lupi restano uno in meno. Da lì è tutto in discesa per le Aspirines: al 37' Tella firma la rete dell’1-0, schiacciando in rete di testa il cross di Grimaldo, poi sul finire del secondo tempo ci pensa Wirtz con un destro secco al volo sul bell’assist Palacios a chiudere i conti. Cinico l'Eintracht che batte 3-1 l'Hoffenheim in una gara importante in chiave Europa. Match che si sblocca al sesto con l’incornata di Brooks su calcio d’angolo, ma lo statunitense al 22' commette fallo da ultimo uomo e si fa cacciare fuori. Hoffenheim che prova a resistere in dieci, ma i padroni di casa pareggiano subito con Koch su assist di Marmoush. In avvio di ripresa i rossoneri chiudono la pratica velocemente: al 50' la mette dentro Dina Ebimbe e poi ci pensa Mario Gotze a fare 3-1 pochi minuti dopo. Alla fine la squadra di Matarazzo rimane addirittura in nove per il rosso a Kabak, ma l'Eintrach non affonda ulteriormente. Colpo esterno del Friburgo che vince 1-2 in casa del Bochum. Vantaggio ospite al 36’ con Gregoritsch rifinisce per l’1-0 di Eggstein. Al 53' ancora Gregoritsch che, questa volta, non fa assist ma lo raccoglie da Doan e fa 0-2. Pochi minuti più tardi, al 62’, gli uomini di Letsch accorciano le distanze con Ordets. I padroni di casa cercano in tutti i modi di strappare un punto, ma la squadra di Streich si difende bene e porta a casa il risultato.

La classifica dopo 25 giornate

1) Bayern Leverkusen 67

2) Bayern Monaco 57

3) Stoccarda 53

4) Borussia Dortmund 47

5) Lipsia 46

6) Eintracht Francoforte 40

7) Hoffenheim 33

8) Friburgo 33

9) Augsburg 32

10) Werder Brema 30

11) Heidenheim 28

12) Borussia Mochengladbach 27

13) Union Berlino 25

14) Wolfsburg 25

15) Bochum 25

16) Colonia 18

17) Mainz 16

18) Darmstadt 13